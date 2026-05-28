ग्रेटर नोएडा को मिलेगा नया इंडस्ट्रियल लुक, परीचौक से घंटा चौक तक बनेगा स्मार्ट कॉरिडोर

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों की तस्वीर अब तेजी से बदलने जा रही है. शहर को आधुनिक औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बड़ा खाका तैयार किया है. प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने स्पष्ट किया है कि सभी औद्योगिक सेक्टरों को चरणबद्ध तरीके से आदर्श और हाईटेक इंडस्ट्रियल जोन के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके तहत सड़क, प्रकाश व्यवस्था, हरियाली और आधारभूत सुविधाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने पर जोर दिया जाएगा.

क्या है प्राधिकरण का प्लान

प्राधिकरण के कैंप कार्यालय में इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में सीईओ ने बताया कि सूरजपुर गोलचक्कर से घंटा चौक और परीचौक तक के प्रमुख मार्ग को स्मार्ट और आकर्षक कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा. इस पूरे रूट पर ग्रीन बेल्ट तैयार की जाएगी, आधुनिक स्मार्ट स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी और उन्नत प्रकाश व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा फव्वारों, सड़क किनारे सौंदर्यीकरण और पटरी सुधार के कार्य भी कराए जाएंगे, जिससे शहर की औद्योगिक पहचान और मजबूत होगी.

बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से बढ़ेगा निवेशकों का भरोसा

सीईओ ने कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने से निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और नए उद्योगों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि सेक्टर ईकोटेक-3 औद्योगिक क्षेत्र में सड़क, ड्रेन, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, हाइमास्ट लाइट और हॉर्टिकल्चर से जुड़े कार्य बड़े स्तर पर जारी हैं. आने वाले समय में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसी तरह व्यापक विकास कार्य कराए जाएंगे.

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जल्द बिछेगी पानी की नई पाइप लाइन

बैठक के दौरान उद्यमियों ने पानी के बिलों और जलापूर्ति से जुड़ी समस्याएं भी उठाईं. इस पर सीईओ ने भरोसा दिलाया कि ऐसे मामलों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा. उन्होंने जानकारी दी कि विभिन्न औद्योगिक सेक्टरों में नई पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं और कई स्थानों पर काम भी शुरू हो चुका है.

ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक छवि मजबूत होगी

इंडस्ट्रियल बिजनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित उपाध्याय ने कहा कि प्राधिकरण के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से सुधार दिखाई दे रहा है. पानी, बिजली और अन्य सुविधाओं के विस्तार से न केवल उद्योगों को लाभ मिलेगा, बल्कि ग्रेटर नोएडा की औद्योगिक छवि भी और मजबूत होगी. बैठक में कोषाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, कार्यकारिणी सदस्य हर्ष तोमर समेत कई उद्यमी मौजूद रहे.

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