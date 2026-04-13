ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर, मासूम बच्चों की चीखों से दहला इलाका

Greater Noida Road Accident: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया. दादरी थाना क्षेत्र के रूपवास गांव के पास आमका रोड पर करीब सुबह 7:30 बजे दो स्कूल बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और अनियंत्रित राम यज्ञ स्कूल की बस ने सामने से आ रही जीसस मैरी स्कूल की बस को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

हादसे के समय जीसस मैरी स्कूल की बस में करीब 25 बच्चे सवार थे. दुर्घटना में एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे में स्कूल बस का चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसके सिर में गहरी चोट आई है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना के बाद मौके पर बच्चों की चीख-पुकार से अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बसों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो गई. अभिभावक अपने बच्चों की हालत जानने के लिए चिंतित नजर आए.

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पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद दूसरी बस का चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. दोनों बसों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है.

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