Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3176653
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर, मासूम बच्चों की चीखों से दहला इलाका

Greater Noida Road Accident: ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां सोमवार सुबह एक भयानक सड़क हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Greater Noida Road Accident: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया. दादरी थाना क्षेत्र के रूपवास गांव के पास आमका रोड पर करीब सुबह 7:30 बजे दो स्कूल बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और अनियंत्रित राम यज्ञ स्कूल की बस ने सामने से आ रही जीसस मैरी स्कूल की बस को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.

हादसे के समय जीसस मैरी स्कूल की बस में करीब 25 बच्चे सवार थे. दुर्घटना में एक दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए, जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे में स्कूल बस का चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसके सिर में गहरी चोट आई है और उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

घटना के बाद मौके पर बच्चों की चीख-पुकार से अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों को बसों से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी अस्पताल पहुंचने लगे, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो गई. अभिभावक अपने बच्चों की हालत जानने के लिए चिंतित नजर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद दूसरी बस का चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है. दोनों बसों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है. प्रशासन ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और सावधानी बरतने की अपील की है.

औैर पढ़ें: नोएडा में बवाल: सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन, गाड़ियों में आगजनी और पुलिस से भिड़ंत

मथुरा नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi   हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

greater noida road accidentGreater Noida news

Trending news

Noida worker protest
नोएडा में बवाल: सैलरी बढ़ाने की मांग पर श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ंत
Noida News
यूपी चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव; मिस्ड कॉल अभियान से 20 लाख मतदाताओं तक जुड़ाव
Mathura Boat Accident Update
मथुरा नाव हादसे को लेकर अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता
greater noida road accident
ग्रेटर नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की टक्कर
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में दिल दहला देने वाली घटना, शिक्षक ने लगाई फांसी
up breaking news
UP Breaking News Live नोएडा में वेतन बढ़ोतरी की मांग पर बवाल, कर्मचारियों ने पलटी पुलिस की गाड़ी; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
cm yogi
T से तुष्टिकरण, M से माफियाराज और C से कटमनी... बंगाल के चुनावी रण में गरजे CM योगी
Agra Noida Expressway accident
आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, बिहार जा रही डबल डेकर बस पलटी
Kushinagar News
प्रेमी को जेल से छुड़ाने की जिद में नाबालिग प्रेमिका चढ़ी मोबाइल टॉवर
Asha bhosle passed away
काशी महादेव दरबार में सुरों की हाजिरी लगाना चाहती थीं आशा ताई, अधूरा रहा गया अरमान