ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 12वीं मंजिल पर भयानक आग, कुछ ही मिनटों में फ्लैट बना राख, बाल-बाल बचे परिवार

ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बार फिर आपका तांडव देखने को मिला, जहां ला रेजिडेंशिया सोसायटी की 12वीं मंजिल पर एक फ्लैट में अचानक से आग लग गई.आग इतनी भीषण थी की कुछ ही देर में उसने फ्लैट को अपनी आगोश में ले लिया. सूचना के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, गनीमत रही की इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.

कहां की है ये घटना?

दरअसल यह पूरा मामला बिसरख थाना क्षेत्र की ला रेजिडेंशिया सोसायटी का है ,जहां टावर 21 के फ्लैट नम्बर 1202 में धीरेंद्र सिंह अपने परिवार के साथ रहते हैं, उन्होंने बताया कि रात के समय अचानक से करीब 1:00 फ्लैट में आग लग गई ,बेल बजाकर उन्हें यह बात पड़ोसियों ने बताई कि आपकी फ्लैट में बालकनी की तरफ आग लगी हुई है.

उसके बाद इन लोगों ने मेंटेनेंस टीम को बुलाया लेकिन वहां पर आग बुझाने के उपकरण मौजूद नहीं थे .इसके बाद दमकल विभाग की टीम को सूचना दी गई .दमकल विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद करीब 2 घंटे बाद इस आग पर काबू पाया गया .

Add Zee News as a Preferred Source

हालांकि इस आग में फ्लैट के अंदर रखा हुआ पूरा सामान जलकर राख हो गया. फ्लैट के अंदर रखे हुए बेड सोफे फ्रिज एसी सहित उनके मोबाइल फोन भी जल गए.सारा सामान जल गया, गनीमत यह रही की समय रहते अभी लोग बाहर निकल गए,जिससे कोई जनहानि नहीं हुई.

बताया जा रहा है कि यह आग किसी शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी .वायर में आग लगने के बाद वह आग एसी के कंप्रेसर तक पहुंच गई और एसी का कंप्रेसर फट गया उसके बाद आज पूरे फ्लैट में फैल गई हालांकि परिवार वालों ने बताया कि एसी नहीं चल रहा था. जिला दमकल अधिकारी प्रदीप कुमार ने बताया कि 12:45 पर आग लगने की सूचना मिली बार में फ्लोर पर आग लगी थी हमारी तीन गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया एक का कंपैरेसर फटने के बाद आग लगी.

और पढे़ं: फर्रुखाबाद में भीषण अग्निकांड, एक दर्जन से अधिक घर खाक, कई मवेशी जिंदा जले, गांव में मचा हाहाकार



उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!