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यमुना एक्सप्रेसवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, डिवाइडर तोड़कर कार को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत

Accident in UP: ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेस-वे पर ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ पहुंचकर सड़क पर जा रही कार पर गिरा. इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है. वहीं प्रयागराज में अरैल बांध के पास अनियंत्रित कार ने 8 लोगों को रौंद डाला जहां 2 की मौत हो गई.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 31, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 08:04 AM IST
यमुना एक्सप्रेसवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, डिवाइडर तोड़कर कार को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत
Image Credit: Greater noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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