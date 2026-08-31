यमुना एक्सप्रेसवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, डिवाइडर तोड़कर कार को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत

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गुफरान/भूपेश प्रताप/ग्रेटर नोएडा: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है। जेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नोएडा से आगरा की तरफ जा रहा एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर और रेलिंग को तोड़ते हुए दूसरी लेन में जा पहुँचा और सामने से आ रही कार से टकरा गया. टक्कर इतनी तेज थी कि इसकी चपेट में दो अन्य वाहन भी आ गए. इस भीषण हादसे में कार सवार चारों लोगों की मौत हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव में जुट गई.
कहां हुआ हादसा?
बता दें कि ये हादसा थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जहां राजस्थान नंबर का एक ट्रक नोएडा से आगरा की ओर जा रहा था. टक्कर इतनी भीषण थी कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है. सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया और अफरातफरी का माहौल बन गया.दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू रूप चालू किया गया.
पुलिस के अनुसार, हादसे में शामिल ट्रक का नंबर RJ05GB5526 और कार का रजिस्ट्रेशन नंबर DL9CBB0553 है. थाना जेवर पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लेकर मामले में अग्रिम कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.
दूसरा बड़ा हादसा
प्रयागराज में अरैल बांध के पास अनियंत्रित कार ने 8 लोगों को रौंदा, 2 की मौत, 6 गंभीर
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में नैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत अरैल बांध के पास बीती देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. यहां एक तेज़ रफ्तार और अनियंत्रित कार ने दो बाइक सवारों और सड़क किनारे खड़े लोगों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे की चपेट में आए कुल 8 लोगों में से 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं.
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.हादसे में गंभीर रूप से घायल सभी 6 लोगों को तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. नैनी थाना पुलिस मामला दर्ज कर दुर्घटनाग्रस्त वाहन और आगे की आवश्यक कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है.
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