यमुना एक्सप्रेसवे पर मौत बनकर दौड़ा ट्रक, डिवाइडर तोड़कर कार को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत

कहां हुआ हादसा?

बता दें कि ये हादसा थाना जेवर क्षेत्र के अंतर्गत हुआ, जहां राजस्थान नंबर का एक ट्रक नोएडा से आगरा की ओर जा रहा था. टक्कर इतनी भीषण थी कि चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ अन्य लोगों के घायल होने की भी सूचना है. ​सूचना मिलते ही जेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को पास के अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम लग गया और अफरातफरी का माहौल बन गया.दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू रूप चालू किया गया.