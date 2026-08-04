गुटखे पर हुआ विवाद तो ITBP जवान ने चलाई गोली, दुकानदार गंभीर रुप से घायल; ग्रेटर नोएडा की घटना

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ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र में गुटखा मांगने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. खेड़ी भनौता गांव में सोमवार देर रात भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के एक जवान ने कथित तौर पर दुकानदार पर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से गोली चला दी. गोली लगने से दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया. राहत की बात यह है कि चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत अब खतरे से बाहर है.
गुटखा लेने पहुंचे जवान का दुकानदार से विवाद
पुलिस के मुताबिक, गांव निवासी 42 वर्षीय उदय प्रताप अपनी दुकान पर मौजूद थे. इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला आईटीबीपी जवान सुरेंद्र फौजी गुटखा खरीदने पहुंचा. किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई, जो कुछ ही देर में गाली-गलौज और तीखी नोकझोंक में बदल गई. आरोप है कि विवाद बढ़ने पर सुरेंद्र ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर उदय प्रताप पर फायर कर दिया.
गोली दुकानदार के पेट के निचले हिस्से में लगी और शरीर को आर-पार करते हुए निकल गई. फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी.
घायल दुकानदार अस्पताल में भर्ती
घायल उदय प्रताप को तुरंत पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. प्रारंभिक चिकित्सा जांच में पता चला कि गोली शरीर के अंदर नहीं फंसी और किसी महत्वपूर्ण आंतरिक अंग को गंभीर नुकसान नहीं पहुंचा. डॉक्टरों ने बताया कि समय पर इलाज मिलने से उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बनी हुई है.
आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल जब्त
घटना की सूचना मिलते ही सूरजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पीड़ित के परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी सुरेंद्र फौजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. मंगलवार सुबह पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. घटना में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है. गांव में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी गई है. आरोपी के खिलाफ नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
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