जेवर एयरपोर्ट नहीं.. डिजिटल भारत का भविष्य है! सीएम योगी ने कह दी ये बड़ी बात

Jewar Airport: उत्तर प्रदेश का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब सिर्फ हवाई सेवाओं का केंद्र नहीं रहेगा, बल्कि यह डिजिटल कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता का नया प्रतीक बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत तैयार हो रहा यह एयरपोर्ट देश के सबसे आधुनिक और “फ्यूचर-रेडी” एयरपोर्ट्स में गिना जाएगा. यहां पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक एकीकृत डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है, जिससे सभी संचालन, सुरक्षा और यात्री सुविधाओं की मॉनिटरिंग रियल-टाइम में संभव होगी. एयरपोर्ट परिसर में अत्याधुनिक वीडियो सर्विलांस सिस्टम लगाया जा रहा है, जो हर गतिविधि पर चौकस नजर रखेगा.

ड्यूल फाइबर नेटवर्क और दो स्वतंत्र डेटा सेंटर

जेवर एयरपोर्ट को भारत का “डिजिटल इकोसिस्टम एयरपोर्ट” कहा जा सकता है. यहां दो अलग-अलग फाइबर नेटवर्क लगाए जा रहे हैं ताकि डेटा कनेक्टिविटी पूरी तरह सुरक्षित और बिना रुकावट के बनी रहे. इसके लिए दो स्वतंत्र डेटा सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं, जो पूरे सिस्टम का डिजिटल दिल बनेंगे. इन डेटा सेंटरों से एयरपोर्ट के टर्मिनल, रनवे, पार्किंग, सिक्योरिटी और सर्विस ऑपरेशंस तक सब कुछ एक ही नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.

यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि किसी भी तकनीकी अड़चन के बावजूद एयरपोर्ट का संचालन बिना रुके चलता रहे.

हर कोने पर नजर रखेगा स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम

एयरपोर्ट परिसर में लगाया जा रहा वीडियो सर्विलांस सिस्टम सुरक्षा का नया मानक तय करेगा. हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर लगाए गए लाइसेंस प्लेट रिकग्निशन कैमरे वाहनों की स्मार्ट ट्रैकिंग करेंगे. इसके साथ ही ड्राइवर इमेजिंग कैमरे और मोशन डिटेक्शन सेंसर एयरपोर्ट सुरक्षा को और भी मज़बूत बनाएंगे. यह सिस्टम न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि यात्रियों की आवाजाही को भी सुगम बनाएगा.

तीन डिजिटल कंट्रोल हब से चलेगा पूरा संचालन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिजिटल विजन को मूर्त रूप देने के लिए जेवर एयरपोर्ट में तीन प्रमुख डिजिटल कंट्रोल सेंटर तैयार किए जा रहे हैं.. एयरपोर्ट ऑपरेशंस सेंटर (AOC) – एयरपोर्ट का ‘मस्तिष्क’, जहां से सभी गतिविधियों का रियल-टाइम कंट्रोल होगा. सिक्योरिटी ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (SOCC) – पूरे एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी करेगा. एयरपोर्ट इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर (AEOC) – किसी भी आपात स्थिति में तुरंत एक्शन लेगा. इन कंट्रोल हब्स की मदद से एयरपोर्ट की हर प्रक्रिया—जैसे फ्लाइट मूवमेंट, सिक्योरिटी चेक, कार्गो हैंडलिंग और पैसेंजर सर्विस—डिजिटल सिस्टम से संचालित होगी.

100% वायरलेस कवरेज और स्मार्ट डिजिटल एक्सेस

जेवर एयरपोर्ट में पूरे परिसर, रनवे और पार्किंग एरिया तक वायरलेस नेटवर्क कवरेज उपलब्ध होगा. यात्रियों को स्मार्ट डिजिटल एक्सेस कार्ड और रियल-टाइम इनफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम जैसी सुविधाएं मिलेंगी. यह एयरपोर्ट एआई आधारित मॉनिटरिंग और ऑटोमेटेड सिक्योरिटी फीचर्स से भी लैस होगा, जिससे भविष्य में किसी भी तकनीकी जरूरत या आपात स्थिति को आसानी से संभाला जा सकेगा.

यूपी को मिलेगा डिजिटल एविएशन का नया हब

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की डिजिटल ताकत और टेक्नोलॉजिकल प्रगति का प्रतीक बनने जा रहा है. यह परियोजना राज्य को न सिर्फ देश, बल्कि वैश्विक एविएशन नेटवर्क से भी जोड़ देगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि यूपी को हेल्थ, इंडस्ट्री, और अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाए. जेवर एयरपोर्ट उसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा — जहां सुरक्षा, दक्षता और नवाचार एक साथ उड़ान भरेंगे.