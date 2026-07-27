पॉश सोसायटी में फंदे से लटका मिला युवती का शव, मालिक के फ्लैट में रहकर ही मेड का काम करती थी लड़की, पुलिस ने शुरू की जांच

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Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है. एटीएस प्रस्टीन (ATS Pristine) सोसाइटी के एक फ्लैट में 19 वर्षीय युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवती मालिक के फ्लैट के सर्वेंट क्वाटर में रहकर ही एक साल से मेड का काम कर रही थी.
रविवार रात की घटना
रविवार रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. सुबह करीब 8 बजे घटना की सूचना मिलने पर डायल-112 और नॉलेज पार्क थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची. मृतका की पहचान सोनम, निवासी सीतापुर के रूप में हुई है, जो पिछले एक साल से फ्लैट मालिक के यहाँ सर्वेंट रूम में रहकर मेड का काम कर रही थी.
घटना विस्तार से
थाना नॉलेज पार्क पर सुबह 7:30 बजे डॉयल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ATS प्रसटीन सोसाइटी के फ्लैट में एक महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी है. इस सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जांच करने पर मृतका की पहचान सोनम पुत्री रामपाल सिंह उम्र करीब 19 वर्ष मूल निवासी ग्राम बासखेड़ा, थाना अटरिया, जिला सीतापुर के रुप में हुई है, जोकि इस फ्लैट में फ्लैट मालिक प्रशांत सिंह व उनकी पत्नी के साथ सर्वेन्ट रूम में रहकर पिछले एक वर्ष से मेड का काम कर रही थी. मृतका द्वारा रात्री में किसी समय अपने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या की गयी है.
पुलिस अधिकारियों ने बताया -
"थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फॉरेसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाकर निरीक्षण कराया जा रहा है. सभी बिंदुओ पर गहनता से जांच करते हुए साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है. कानून-व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं हैं. अन्य आवश्यक कार्यवाही की जा रही है."
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