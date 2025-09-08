Greater Noida: किसानों की बात सुनते तो सत्ता में होते.. खड़गे के बयान पर भड़के किसान नेता, विवाद गहराया
गौतम बुद्ध नगर

Greater Noida: किसानों की बात सुनते तो सत्ता में होते.. खड़गे के बयान पर भड़के किसान नेता, विवाद गहराया

Gautam Budh Nagar: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर विवादों का सामना कर रहे हैं. इस बार उनका किसानों पर दिया बयान भारी पड़ गया है. यह विवाद कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी जिले से जुड़ा हुआ है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:06 PM IST
Greater Noida: किसानों की बात सुनते तो सत्ता में होते.. खड़गे के बयान पर भड़के किसान नेता, विवाद गहराया

Greater Noida News: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर विवादों का सामना कर रहे हैं. इस बार उनका किसानों पर दिया बयान भारी पड़ गया है. यह विवाद कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित कलबुर्गी जिले से जुड़ा हुआ है. जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान ने उसकी चार एकड़ जमीन में लगी फसल के नुकसान का मुद्दा उठाया तो खड़गे ने उसे टोका. इतना ही नहीं किसान को पब्लिसिटी से बचने की सीख देने लगे. जिसके बाद से भाजपा और किसान संगठन खड़गे पर हमलावर है.

खड़गे ने किसान को टोका

खड़गे ने किसान को टोकते हुए कहा कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए मत आओ. उनकी खुद की 40 एकड़ फसल बर्बाद हो गई है. इस बयान को असंवेदनशील मानते हुए भाजपा नेताओं ने खड़गे और कांग्रेस पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया. उन्होंने इसे कांग्रेस की किसान विरोधी मानसिकता बताया.

खड़गे के बयान की निंदा

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बाद ग्रेटर नोएडा के किसान नेताओं सहित विभिन्न किसान संगठनों ने खड़गे के बयान की निंदा की है. उन्होंने दावा किया कि ऐसे बयानों से कांग्रेस का किसानों के प्रति असम्मान झलकता है और इससे उनकी सत्ता में वापसी की संभावनाएं कमजोर होंगी.

....असंवेदनशील टिप्पणी

ग्रेटर नोएडा के किसान नेता बृजेश भाटी ने खड़गे के बयान की कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि खड़गे एक वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद कलबुर्गी में एक किसान के सवाल पर असंवेदनशील टिप्पणी कर रहे हैं. भाटी ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता से दूरी का कारण किसानों की उपेक्षा है. अगर कांग्रेस ने किसानों की बात सुनी होती तो आज वह सत्ता में होती.

खड़गे का बयान किसानों का अपमान है

भाटी ने कहा कि चाहे एक एकड़ का किसान हो या 40 एकड़ का.. हर किसान का नुकसान महत्वपूर्ण है और खड़गे का बयान किसानों का अपमान है. किसाने नेता ने चेतावनी दी कि ऐसी बयानबाजी से कांग्रेस सत्ता के सपने से और दूर हो जाएगी. भाटी ने स्पष्ट किया कि किसान संगठनों का किसी राजनीतिक दल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन वे खड़गे के बयान का विरोध करेंगे. उन्होंने कांग्रेस को सलाह दी कि वह किसानों का सम्मान करे और ऐसी बयानबाजी से बचे वरना इसका उसे राजनीतिक नुकसान होगा.

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Greater Noida

Greater Noida
किसानों की बात सुनते तो सत्ता में होते.. खड़गे के बयान पर भड़के किसान नेता
