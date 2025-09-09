ग्रेटर नोएडा के होस्टल में फायरिंग, MBA छात्र की गोली लगने से मौत, सामने आई ये वजह
ग्रेटर नोएडा के होस्टल में फायरिंग, MBA छात्र की गोली लगने से मौत, सामने आई ये वजह

Greater Noida Crime News: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में एक हॉस्टल में दो छात्रों के बीच गोलीबारी हो गई. इसमें एक MBA छात्र की मौत हो गई और अन्य छात्र गोली लगने से घायल हो गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 09, 2025, 03:24 PM IST
Greater Noida News: राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल में गोलीकांड हो गया. दो छात्रों की बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और गोलियां चल पड़ी. दोनों छात्रों ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई. इस गोलीबारी में एक एमबीए छात्र की गोली लगने से मौत हो गई तो वहीं एक अन्य छात्र घायल हो गया. घायल पीजीडीएम छात्र की हालत गंभीर बताई जा रही है.   

क्या है पूरी घटना 
गोलीकांड की यह घटना ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की है. दो छात्रों के बीच गोलीबारी एक निजी हॉस्टल के कमरे में हुई. दोनों छात्रों ने किसी बात पर हुए विवाद के चलते एक दूसरे पर गोली चला दी. जानकारी के मुताबिक जिस वक्त यह कांड हुआ,  हॉस्टल रूम का दरवावाज अंदर से बंद था. सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चलने के बाद दर्द से कराहने की आवाजा सुनी तो वह दौड़कर मौके पर पहुंचा. क्योंकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था इसलिए गार्ड ने पीछे से बॉलकॉनी में जाकर खिड़की का शीशा तोड़ा. कमरे में नजारा देख गार्ड के हौश उड़ गए. MBA  छात्र दीपक कुमार की गोली लगने से मौत हो चुकी थी और PGDM छात्र देवांश चौहान गोली लगने से गंभीर रूप से घायल पड़ा था. 

आनन फानन में घायल PGDM छात्र देवांश चौहान को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

पुलिस ने हॉस्टल के कमरे से लाइसेंसी रिवॉल्वर, 4 जिंदा कारतूस और दो कारतूस के खोखे के अलावा एक मोबाइल और लैपटॉप जब्त किया है. पुलिस ने जांच के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया है. पुलिस इस घटनाक्रम के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. 

