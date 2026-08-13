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मुंबई ATS और ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, करोड़ों की ड्रग्स के साथ दो नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार

मुंबई ATS और ग्रेटर नोएडा पुलिस ने ओमिक्रॉन सेक्टर में छापेमारी कर दो नाइजीरियाई महिलाओं को गिरफ्तार किया. उनके कब्जे से 2.688 किलो मेथामफेटामाइन, जिसकी कीमत करीब 5.40 करोड़ रुपये बताई गई है, और ड्रग्स तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला रॉ मैटेरियल बरामद हुआ.

Written ByZee Media BureauEdited ByShailesh Yadav
Published: Aug 13, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:52 PM IST
मुंबई ATS और ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, करोड़ों की ड्रग्स के साथ दो नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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