मुंबई ATS और ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, करोड़ों की ड्रग्स के साथ दो नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार

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Greater Noida Drugs Bust/भूपेश प्रताप: मुंबई एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) और ग्रेटर नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम को नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता मिली है. ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र अंतर्गत ओमिक्रॉन सेक्टर स्थित एक फ्लैट में छापेमारी कर सुरक्षा एजेंसियों ने दो नाइजीरियाई महिलाओं को गिरफ्तार किया है. उनके पास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ और उसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल (रॉ मैटेरियल) बरामद किया गया है.
5.40 करोड़ रुपये की 'मेथामफेटामाइन' बरामद
पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में महिलाओं के पास से लगभग 2,688 ग्राम मेथामफेटामाइन बरामद हुई है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत करीब 5.40 करोड़ रुपये बताई जा रही है. डेबायो अबोसेडे ओमोवुमी (उम्र: 32 वर्ष, निवासी: नाइजीरिया), एंजल ओसास जुलिक्ट (उम्र: 33 वर्ष, निवासी: नाइजीरिया) नाम है, प्रारंभिक जांच के अनुसार, दोनों महिलाएं पिछले दो महीनों से ओमिक्रॉन सेक्टर के इस फ्लैट में रह रही थीं.
मुंबई के 'बांद्रा ईस्ट' से जुड़े तार
इस पूरी कार्रवाई की शुरुआत मुंबई से हुई थी. मुंबई ATS ने बांद्रा ईस्ट इलाके में छापेमारी कर करीब 2,050 ग्राम मेथामफेटामाइन (कीमत लगभग ₹4 करोड़) जब्त की थी. उस दौरान हुई पूछताछ में मिले अहम सुरागों के आधार पर ATS की टीम ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर पहुंची और कासना पुलिस के सहयोग से इस फ्लैट पर दबिश दी.
ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग की आशंका, फ्लैट सील
बरामद रॉ मैटेरियल को देखकर जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस फ्लैट में ही ड्रग्स तैयार की जा रही थी या इसे किसी अन्य स्थान से लाकर यहां सप्लाई के लिए रखा जाता था. पुलिस ने संदिग्ध स्थल को पूरी तरह सील कर दिया है. मौके से मिले साक्ष्यों और रसायनों को लैब में परीक्षण के लिए भेजा गया है. जिस नाइजीरियाई महिला ने यह फ्लैट किराए पर लिया था, वह फिलहाल फरार है और ATS उसकी तलाश में जुटी है.
डिजिटल साक्ष्यों और कॉल डिटेल खंगालने में जुटी एजेंसियां
पुलिस और ATS दोनों महिलाओं के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स, संपर्क नंबर, मैसेज और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि इस जांच से अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े अन्य बड़े चेहरों का पर्दाफाश होगा. पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपी महिलाओं को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई ले जाया गया है, जहां मुंबई में दर्ज मामले और ग्रेटर नोएडा से मिले सबूतों को जोड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.