मुंबई ATS और ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, करोड़ों की ड्रग्स के साथ दो नाइजीरियाई महिलाएं गिरफ्तार

डिजिटल साक्ष्यों और कॉल डिटेल खंगालने में जुटी एजेंसियां

पुलिस और ATS दोनों महिलाओं के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल्स, संपर्क नंबर, मैसेज और डिजिटल ट्रांजैक्शन की जांच कर रही हैं. सुरक्षा एजेंसियों को उम्मीद है कि इस जांच से अंतरराष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट से जुड़े अन्य बड़े चेहरों का पर्दाफाश होगा. पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोनों आरोपी महिलाओं को कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई ले जाया गया है, जहां मुंबई में दर्ज मामले और ग्रेटर नोएडा से मिले सबूतों को जोड़कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.