नोएडा में बनेगा देश का आधुनिक बायोडायवर्सिटी पार्क! 10 अलग-अलग प्रजातियों के साथ 132 हिरणों का होगा घर

Noida Biodiversity Park: नोएडा में प्रस्तावित डियर पार्क की तैयारी अब तेज हो गई है. नोएडा प्राधिकरण ने हिरण बाड़ा, गलियारा और सर्विस रोड के निर्माण के लिए बुधवार को टेंडर जारी कर दिए. 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:31 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Noida Biodiversity Park/विजय कुमार: नोएडा प्राधिकरण ने सेक्टर-91 बायोडायवर्सिटी पार्क में बनने वाले डियर पार्क के लिए टेंडर जारी कर तैयारी तेज कर दी है. परियोजना के तहत हिरण बाड़ा, गलियारा और सर्विस रोड का निर्माण कराया जाएगा. लगभग 15.96 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए एजेंसियों से आवेदन 23 दिसंबर तक मांगे गए हैं.

पार्क में 10 प्रजातियों के 132 हिरण लाने की तैयारी
इस डियर पार्क में 10 विभिन्न प्रजातियों के कुल 132 हिरण लाए जाएंगे. यह पहल वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने और पर्यटन को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू की गई है. हरे-भरे वातावरण में बसेरा करते ये हिरण नोएडा शहर के बीचोंबीच एक प्राकृतिक और आकर्षक माहौल का निर्माण करेंगे.

प्रवेश द्वार से लेकर डॉक्टर रूम तक आधुनिक सुविधाएं
परियोजना के तहत पार्क का मुख्य प्रवेश द्वार, डॉक्टर रूम, वार्ड और ऑफिस भी अलग से बनाए जाएंगे. हिरणों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया है. इन संरचनाओं के साथ पार्क एक संगठित, सुरक्षित और पर्यटक-friendly स्थान के रूप में विकसित होगा.

कितना होगा खर्च?
नोएडा में जंगल ट्रेल के बाद यह डियर पार्क एक और बड़ा प्राकृतिक आकर्षण बनने जा रहा है. प्राधिकरण इसके निर्माण पर करीब 40 करोड़ रुपये खर्च करेगा. पार्क के प्रारूप में हिरण बाड़े, जल क्षेत्र, फेंसिंग, हरित क्षेत्र और रोशनी जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है, जिससे यह पूर्ण वाइल्डलाइफ-थीम्ड जोन बन सके.

जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र से बचाए गए हिरण भी मिलेंगे नया घर
पार्क के निर्माण की निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही एक वर्ष के भीतर काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. अन्य चिड़ियाघरों से भी हिरण यहां लाए जाएंगे. साथ ही जेवर एयरपोर्ट क्षेत्र से बचाए गए हिरणों को भी इस पार्क में सुरक्षित निवास मिलेगा, जिससे यह क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण का बड़ा केंद्र बनेगा. 

