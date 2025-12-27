Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

चचेरे भाई ने बहन के साथ बनाया अवैध संबंध, फिर खिलाई गर्भपात की दवा… सच्चाई छुपाना बना 'काल'!

Noida News: नोएडा में एक युवती का अपने चचेरे भाई के साथ अवैध संबंध था, जिसके चलते वह प्रेग्नेंट हो गई. मामले को छिपाने की कोशिश में आरोपी ने कथित तौर पर युवती को गर्भपात की दवा खिला दी. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:50 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
Noida News/विजय कुमार:  उत्तर प्रदेश के नोएडा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवती की जिंदगी उस समय बिखर गई जब उसके अपने ही चचेरे भाई ने भरोसे को तोड़कर उसे ऐसी राह पर धकेल दिया, जिसका अंत मौत पर जाकर थमा. जानकारी के मुताबिक, युवती और उसके चचेरे भाई के बीच बने गलत संबंधों का परिणाम तब सामने आया जब लड़की गर्भवती हो गई. आरोप है कि सच्चाई को छिपाने और मामले को दबाने की कोशिश में आरोपी ने युवती को गर्भपात की दवा खिला दी. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना नोएडा सेक्टर-45 की बताई जा रही है. बता दें कि 18 दिसंबर को तबीयत खराब होने पर लड़की को सेक्टर-39 के जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया. पांच दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जूझने के बाद 23 दिसंबर को लड़की ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

पिता ने दर्ज कराई FIR, आरोपी जेल में
बेटी की मौत के बाद परिजनों ने सेक्टर-39 थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज की और आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. पुलिस पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी. फिलहाल मामले की जांच जारी है. 

अस्पताल में हुआ खुलासा
इलाज के दौरान डॉक्टरों व परिजनों के सामने मामले की पूरी कहानी सामने आने के बाद दोनों पक्षों में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम कराया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की.   हिलहाल ये मामला चारों तरफ चर्चाओं का विषय बन चुका है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे कौन सी कार्रवाई करती है. 

नोएडा सेक्टर-12 में सड़क किनारे संदिग्ध हालात में मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

वहीं नोएडा के सेक्टर-12 में सड़क किनारे फुटपाथ पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक डेडबॉडी मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-24 पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पहचान देवेश यादव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से कन्नौज का रहने वाला बताया जा रहा है और फिलहाल चौड़ा गांव, नोएडा में रह रहा था. पुलिस के मुताबिक मृतक के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि मौत अधिक शराब सेवन या ठंड की वजह से हुई होगी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारण स्पष्ट होगा.

