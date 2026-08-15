EXPLAINER: आंखों से दिमाग तक... बच्चों के लिए क्यों जरूरी हुआ Digital Detox? नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में नए नियम की पूरी कहानी

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Noida Schools: बच्चा स्कूल से घर आया और मोबाइल मांग लिया. खाना खाते हुए भी मोबाइल चाहिए. पढ़ाई के दौरान भी स्क्रीन चाहिए. खाली बैठा है तो वीडियो चल गया और रोने लगा तो उसे चुप कराने के लिए मोबाइल हाथ में थमा दिया गया. आज बहुत से घरों में बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी कुछ ऐसी ही हो गई है. स्कूलों में भी पढ़ाई का तरीका तेजी से बदला है... ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड की जगह अब स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल कंटेंट ने ले ली है. लेकिन ये स्क्रीन वाला मसला कहीं न कहीं बच्चों को नुकसान भी पहुंचा रहा है. पढ़ाई के इस बदलते तरीके के साथ एक सवाल भी खड़ा हुआ है. आखिर बच्चों के सामने स्क्रीन कितनी देर रहनी चाहिए?
स्कूलों में बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर नई सीमा
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रशासन ने अब इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश की है. गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने स्कूलों में बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर नई सीमा तय की है. प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए रोजाना अधिकतम 30 मिनट स्क्रीन टाइम रखा गया है. उच्च प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों के लिए यह सीमा 60 मिनट होगी. स्कूलों को 20-20-20 नियम अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही स्मार्ट बोर्ड के इस्तेमाल को जरूरत तक सीमित रखने और ब्लैकबोर्ड, व्हाइटबोर्ड या ग्रीनबोर्ड जैसे पारंपरिक बोर्ड को बढ़ावा देने को कहा गया है. इसके अलावा बच्चों की आंखों की हर तीन महीने में जांच कराने और उसकी रिपोर्ट माता-पिता के साथ साझा करने के निर्देश भी दिए गए हैं. स्कूलों में Digital Free Period रखने के साथ खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों पर भी जोर दिया जाएगा.
स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए चिंता का विषय क्यों?
लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि स्कूलों में बच्चे कितनी देर स्क्रीन देखेंगे. बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है. क्या ज्यादा स्क्रीन सिर्फ आंखों को थकाती है या इसका असर बच्चे के दिमाग और व्यवहार पर भी पड़ सकता है? और अगर स्कूल में स्क्रीन कम कर दी गई तो क्या घर में मोबाइल और टीवी का बढ़ता इस्तेमाल इस पूरी कवायद को बेअसर नहीं कर देगा?
स्कूल में अब कितनी देर चलेगी स्क्रीन?
नए नियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम की अधिकतम सीमा 30 मिनट प्रतिदिन रखी गई है. उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए यह सीमा 60 मिनट होगी. इसका मतलब यह नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की स्क्रीन का इस्तेमाल पूरी तरह बंद हो जाएगा. स्मार्ट बोर्ड और डिजिटल कंटेंट का इस्तेमाल जरूरत के मुताबिक किया जा सकेगा. खासकर उन चीजों को समझाने के लिए जिनमें वीडियो या तस्वीरों से बच्चों को आसानी से समझाया जा सकता है. इसके साथ ही लिखने और अभ्यास कराने जैसी गतिविधियों के लिए पारंपरिक बोर्ड का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कही गई है. यानी पढ़ाई में तकनीक रहेगी लेकिन हर चीज के लिए स्क्रीन का सहारा नहीं लिया जाएगा. यही इस पूरे फैसले की सबसे अहम बात है. बच्चों को डिजिटल दुनिया से काटना मकसद नहीं है. मकसद यह है कि स्क्रीन उनकी पढ़ाई और दिनचर्या का सिर्फ एक हिस्सा रहे.
30 मिनट और 60 मिनट ही क्यों?
छोटे बच्चों के लिए 30 मिनट और बड़े बच्चों के लिए 60 मिनट की सीमा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर उम्र में बच्चों की जरूरत एक जैसी नहीं होती. छोटे बच्चों को चीजों को देखकर और सुनकर सीखने के साथ उन्हें छूकर समझने और खुद करके देखने का भी मौका चाहिए. उन्हें खेलने की जरूरत है. उन्हें दूसरे बच्चों से बात करने की जरूरत है. उन्हें अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए वास्तविक अनुभव चाहिए. अगर दिन का बड़ा हिस्सा स्क्रीन के सामने निकलने लगे तो इन गतिविधियों के लिए समय कम हो सकता है. हालांकि यहां एक बात समझना भी जरूरी है. 30 मिनट या 60 मिनट को कोई जादुई आंकड़ा नहीं माना जा सकता. यह भी देखना जरूरी है कि बच्चा स्क्रीन पर क्या कर रहा है. पढ़ाई कर रहा है या लगातार वीडियो देख रहा है. शिक्षक के साथ कोई गतिविधि कर रहा है या अकेले गेम खेल रहा है. इसलिए स्क्रीन टाइम की कहानी सिर्फ मिनट गिनने की कहानी नहीं है. इसमें कंटेंट और इस्तेमाल का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
मामला सिर्फ आंखों का नहीं है
स्क्रीन टाइम की बात आते ही सबसे पहले आंखों का ख्याल आता है. लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आंखों में थकान और परेशानी हो सकती है. इसी वजह से स्कूलों को 20-20-20 नियम अपनाने को कहा गया है. लेकिन बच्चों के मामले में चिंता इससे आगे जाती है. छोटे बच्चों का दिमाग तेजी से विकसित होता है. उन्हें सीखने के लिए सिर्फ स्क्रीन नहीं चाहिए.. बातचीत चाहिए.. खेल चाहिए..कल्पना करने का मौका चाहिए.. दोस्तों के साथ समय चाहिए.. चीजों को खुद करके देखने का अनुभव चाहिए. अगर स्क्रीन की वजह से इन चीजों के लिए समय कम हो रहा है तो समस्या सिर्फ आंखों तक सीमित नहीं रह जाती. बहुत ज्यादा और बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन इस्तेमाल से कुछ बच्चों में चिड़चिड़ापन और बेचैनी देखने को मिल सकती है. उनके मूड में बदलाव आ सकता है. खुद को संभालने में परेशानी हो सकती है. सबसे अहम बात यह है कि बच्चा धीरे-धीरे ऐसी गतिविधियों का आदी हो सकता है जिसमें उसे हर कुछ सेकंड में कुछ नया देखने को मिले.
क्या स्क्रीन बच्चों का ध्यान भी भटका रही है?
यह सवाल आज स्कूल और घर दोनों जगह अहम है. तेज रफ्तार वाले वीडियो और गेम में तस्वीरें तेजी से बदलती हैं. हर थोड़ी देर में नया सीन आता है. बच्चे को तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है. गेम में कोई लेवल पूरा हुआ तो इनाम मिला. वीडियो खत्म हुआ तो अगले वीडियो की शुरुआत हो गई. इसके मुकाबले कक्षा में बच्चे को एक शिक्षक की बात कुछ देर तक ध्यान से सुननी होती है. किसी सवाल का जवाब सोचने में समय देना होता है. किताब पढ़नी होती है, लिखना होता है. यानी यहां धैर्य और लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है. मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत ज्यादा तेज और लगातार stimulating content देखने की आदत attention regulation के लिए चुनौती बन सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि हर स्क्रीन इस्तेमाल बच्चे की concentration खराब करता है. असली चिंता तब है जब बच्चा स्क्रीन के बिना सामान्य गतिविधियों में रुचि लेना कम कर दे.
20-20-20 नियम क्या है?
नियम आसान है और बच्चों को भी आसानी से समझाया जा सकता है. हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड का ब्रेक लेना है. इस दौरान करीब 20 फीट दूर किसी चीज को देखना है. इसका मुख्य मकसद लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना है. थोड़ी देर स्क्रीन से नजर हटाने से आंखों को आराम मिलता है. इससे ध्यान को भी छोटा सा ब्रेक मिल जाता है. लेकिन इसे कोई चमत्कारी उपाय नहीं समझना चाहिए. अगर बच्चा रोज कई घंटे स्क्रीन देख रहा है तो केवल 20-20-20 नियम से समस्या खत्म नहीं होगी. स्क्रीन का कुल समय कम करना और दिनचर्या में दूसरी गतिविधियों के लिए जगह बनाना भी जरूरी है.
स्मार्ट बोर्ड की जगह फिर बोर्ड पर जोर क्यों?
कुछ साल पहले स्मार्ट क्लास को आधुनिक और बेहतर पढ़ाई की पहचान माना जाता था. अब भी डिजिटल माध्यम पढ़ाई में काफी उपयोगी हैं. लेकिन हर चीज के लिए स्मार्ट बोर्ड की जरूरत नहीं है. बच्चों को लिखना है तो बोर्ड पर लिखकर समझाया जा सकता है. अभ्यास कराना है तो पारंपरिक बोर्ड काम आ सकता है. सवाल-जवाब और कक्षा में बातचीत के लिए भी हर बार स्क्रीन जरूरी नहीं है. इसलिए अब जोर इस बात पर है कि जहां डिजिटल माध्यम से किसी विषय को बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है वहां उसका इस्तेमाल हो. बाकी समय बच्चों को स्क्रीन से दूर रखा जाए. यह असल में technology के खिलाफ फैसला नहीं है. यह technology और traditional learning के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है.
Digital Free Period में क्या होगा?
स्कूलों में Digital Free Period का मतलब होगा कि कुछ समय के लिए बच्चों के सामने कोई स्क्रीन नहीं होगी. उस समय बच्चे खेल सकते हैं, चित्र बना सकते हैं. संगीत या दूसरी रचनात्मक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं. दोस्तों के साथ बातचीत कर सकते हैं. यह समय देखने में साधारण लग सकता है लेकिन बच्चों के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है. खेलते हुए बच्चे हारना सीखते हैं... जीतना सीखते हैं.. अपनी बात रखना सीखते हैं.. दूसरे की बात सुनना सीखते हैं.. इंतजार करना सीखते हैं. कभी अपनी पसंद की चीज नहीं मिलने पर समझौता करना भी सीखते हैं. स्क्रीन पर मिलने वाला मनोरंजन इन सभी अनुभवों की जगह नहीं ले सकता.
असली चुनौती स्कूल के बाद शुरू होती है
मान लीजिए बच्चा स्कूल में सिर्फ 30 मिनट स्क्रीन देख रहा है. लेकिन घर आने के बाद दो घंटे मोबाइल चलाता है. फिर गेम खेलता है. इसके बाद टीवी देखता है. तो क्या उसका स्क्रीन टाइम वास्तव में कम हुआ? यही वह जगह है जहां माता-पिता की भूमिका शुरू होती है. स्कूल अपना नियम बना सकता है. लेकिन घर में बच्चे के हाथ में मोबाइल कितनी देर रहेगा यह परिवार तय करता है. एक अध्ययन में 4 से 8 साल के बच्चों की देखभाल करने वाले 822 लोगों को शामिल किया गया. इसमें पाया गया कि जिन माता-पिता में भावनात्मक तनाव ज्यादा था वे बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर लगातार नियम लागू करने में अपेक्षाकृत कम सक्षम थे. वहीं जिन माता-पिता को बच्चे के व्यवहार से ज्यादा परेशानी होती थी वे मुश्किल समय में बच्चे को शांत कराने या व्यस्त रखने के लिए स्क्रीन का ज्यादा सहारा लेते थे. यह बात माता-पिता को दोष देने के लिए नहीं है. बच्चों को संभालना आसान काम नहीं है. कभी बच्चा बहुत परेशान होता है. कभी माता-पिता खुद थके होते हैं. ऐसे में मोबाइल सबसे आसान रास्ता लग सकता है. समस्या तब शुरू होती है जब यह आसान रास्ता हर बार का रास्ता बन जाए.
सिर्फ यह मत देखिए कि बच्चा कितनी देर स्क्रीन देखता है
बच्चे के स्क्रीन टाइम को समझने के लिए पांच सवाल खुद से पूछे जा सकते हैं.
बच्चा कौन है और उसकी उम्र कितनी है?
वह स्क्रीन पर क्या देख रहा है?
स्क्रीन उसे क्यों दी जा रही है?
क्या स्क्रीन की वजह से उसकी नींद और खेलकूद कम हो रहे हैं?
क्या वह परिवार और दोस्तों के साथ पहले की तरह समय बिता रहा है?
अगर इन सवालों के जवाब ठीक हैं तो केवल मिनट गिनना ही पूरी तस्वीर नहीं बताएगा. किसी बच्चे का 30 मिनट किसी शैक्षणिक गतिविधि में बिताना और किसी दूसरे बच्चे का वही 30 मिनट लगातार छोटे-छोटे वीडियो देखने में बिताना एक जैसा नहीं है. इसलिए असली सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बच्चा कितना स्क्रीन देख रहा है. सवाल यह भी है कि वह स्क्रीन पर क्या देख रहा है और उसकी वजह से उसकी जिंदगी में क्या बदल रहा है.
क्या बच्चों से मोबाइल पूरी तरह छीन लेना चाहिए?
इसका जवाब शायद नहीं है. आज technology पढ़ाई का हिस्सा है. बच्चे डिजिटल दुनिया से पूरी तरह दूर रहकर नहीं बढ़ सकते. इसलिए उन्हें मोबाइल और इंटरनेट से काट देना व्यावहारिक समाधान नहीं होगा. जरूरत यह सिखाने की है कि technology का इस्तेमाल कब करना है और कब उससे दूर हो जाना है. बच्चे को यह समझना होगा कि मोबाइल मनोरंजन का एक साधन है. वह बोरियत का हर बार का इलाज नहीं है. वह रोने पर चुप कराने का एकमात्र तरीका नहीं है. वह खेल और दोस्तों की जगह नहीं ले सकता. यही Digital Detox का असली मतलब है. बच्चे की जिंदगी से स्क्रीन गायब करना नहीं. स्क्रीन को उसकी जिंदगी की सही जगह पर रखना.
सवाल-जवाब में समझिए मनोवैज्ञानिक की राय
स्कूलों में बदले नियम और बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर हमने डॉ. आरती आनंद से बात की है.. डॉ. आरती आनंद सीनियर कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजी हैं और दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल से जुड़ी हैं. उन्होंने बच्चों के स्क्रीन इस्तेमाल से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अपनी राय साझा की.
सवाल: ज्यादा स्क्रीन टाइम बच्चों के दिमाग और व्यवहार पर क्या असर डाल सकता है?
डॉ. आरती आनंद के मुताबिक छोटे बच्चों का दिमाग तेजी से विकसित होता है. बहुत ज्यादा और बिना किसी उद्देश्य के स्क्रीन टाइम उनकी नींद और शारीरिक गतिविधियों को प्रभावित कर सकता है. इससे बच्चों का लोगों से बातचीत करना और वास्तविक दुनिया से सीखना भी कम हो सकता है. कुछ बच्चों में इसका असर चिड़चिड़ेपन और बेचैनी के रूप में दिख सकता है. मूड में बदलाव भी आ सकता है. कई बार बच्चे को अपने व्यवहार को संभालने में भी मुश्किल होती है. उनके मुताबिक असली समस्या सिर्फ स्क्रीन नहीं है. यह भी देखना जरूरी है कि स्क्रीन की वजह से बच्चा खेलना और बातचीत करना तो नहीं छोड़ रहा.
सवाल: क्या स्क्रीन टाइम concentration को प्रभावित कर सकता है?
डॉ. आरती आनंद कहती हैं कि खासकर तेज रफ्तार वाले वीडियो और गेमिंग की आदत इसका एक कारण बन सकती है. ऐसे कंटेंट में हर थोड़ी देर में कुछ नया देखने को मिलता है और तुरंत reward मिलता है. स्कूल की पढ़ाई इससे अलग है. वहां बच्चे को कुछ देर तक एक ही चीज पर ध्यान देना होता है. इसलिए बहुत ज्यादा stimulating content देखने की आदत attention regulation के लिए परेशानी पैदा कर सकती है.
सवाल: 30 मिनट और 60 मिनट की सीमा को आप कैसे देखती हैं?
उनके मुताबिक उम्र के हिसाब से अलग सीमा रखना एक व्यावहारिक कदम है. छोटे बच्चों को खेल और वास्तविक दुनिया के अनुभवों की ज्यादा जरूरत होती है. इसलिए उनका स्क्रीन exposure कम रखना उचित है. लेकिन इसे सिर्फ एक कठोर संख्या के रूप में नहीं देखना चाहिए. बच्चे की उम्र और जरूरत के साथ स्क्रीन का उद्देश्य और content भी देखना जरूरी है.
सवाल: क्या हर स्क्रीन टाइम नुकसानदायक है?
डॉ. आरती आनंद के मुताबिक ऐसा नहीं है. Educational activity और शिक्षक के साथ learning session का इस्तेमाल अलग है. इसके मुकाबले घंटों अकेले short videos देखना अलग स्थिति है. इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि बच्चा कितनी देर स्क्रीन देख रहा है. यह भी देखना चाहिए कि वह क्या देख रहा है और किस उद्देश्य से देख रहा है.
सवाल: 20-20-20 नियम कितना उपयोगी है?
लगातार स्क्रीन देखने से आंखों पर strain और मानसिक थकान बढ़ सकती है. छोटे ब्रेक इससे राहत दे सकते हैं. डॉ. आरती आनंद के मुताबिक 20-20-20 नियम मुख्य रूप से आंखों के strain को कम करने के लिए है. स्क्रीन से थोड़ी देर दूर होने से ध्यान को भी reset करने में मदद मिल सकती है. लेकिन इसे concentration का कोई जादुई इलाज नहीं माना जाना चाहिए.
सवाल: Digital Free Period और खेलकूद क्यों जरूरी हैं?
बच्चे सिर्फ स्क्रीन देखकर नहीं सीखते. खेल और बातचीत भी उनके विकास का हिस्सा हैं. Drawing और music जैसी रचनात्मक गतिविधियां बच्चों को अपनी बात रखने का मौका देती हैं. Outdoor games से बच्चे दूसरे बच्चों के साथ तालमेल करना सीखते हैं. Free play के दौरान वे हारना और इंतजार करना भी सीखते हैं. इसलिए Digital Free Period बच्चों को technology से दूर करने से ज्यादा उन्हें दूसरी जरूरी गतिविधियों के लिए समय देने का तरीका है.
सवाल: अगर स्कूल में स्क्रीन सीमित हो गई लेकिन घर में बच्चा घंटों मोबाइल देखता है तो?
डॉ. आरती आनंद के मुताबिक तब समस्या बनी रह सकती है. बच्चे का पूरा दिन देखना जरूरी है. अगर घर में मोबाइल और gaming पर कई घंटे निकल रहे हैं तो उसकी नींद और खेलकूद प्रभावित हो सकते हैं. परिवार के साथ समय भी कम हो सकता है. इसलिए स्कूल और घर दोनों जगह स्क्रीन को लेकर एक जैसी समझ और सीमाएं जरूरी हैं.
सवाल: क्या बच्चों को स्क्रीन से पूरी तरह दूर कर देना समाधान है?
डॉ. आरती आनंद के मुताबिक नहीं... Technology को पूरी तरह हटाना समाधान नहीं है. बच्चों को technology के साथ स्वस्थ रिश्ता बनाना सिखाना ज्यादा जरूरी है. बच्चों को यह समझना होगा कि technology एक tool है. यह जिंदगी का replacement नहीं है. एक स्वस्थ दिनचर्या में नींद भी होनी चाहिए. खेल भी होना चाहिए. पढ़ाई भी होनी चाहिए. परिवार और दोस्तों के साथ समय भी होना चाहिए. Hobbies के लिए भी समय होना चाहिए. स्क्रीन के लिए भी जगह हो सकती है लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए. यही शायद नोएडा और ग्रेटर नोएडा के नए नियम का सबसे बड़ा संदेश है. बच्चों से स्क्रीन छीनना मकसद नहीं है. मकसद यह है कि स्क्रीन बच्चों की जिंदगी को चलाने के बजाय उनकी जिंदगी का सिर्फ एक छोटा हिस्सा बने.