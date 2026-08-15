EXPLAINER: आंखों से दिमाग तक... बच्चों के लिए क्यों जरूरी हुआ Digital Detox? नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में नए नियम की पूरी कहानी

मान लीजिए बच्चा स्कूल में सिर्फ 30 मिनट स्क्रीन देख रहा है. लेकिन घर आने के बाद दो घंटे मोबाइल चलाता है. फिर गेम खेलता है. इसके बाद टीवी देखता है. तो क्या उसका स्क्रीन टाइम वास्तव में कम हुआ? यही वह जगह है जहां माता-पिता की भूमिका शुरू होती है. स्कूल अपना नियम बना सकता है. लेकिन घर में बच्चे के हाथ में मोबाइल कितनी देर रहेगा यह परिवार तय करता है. एक अध्ययन में 4 से 8 साल के बच्चों की देखभाल करने वाले 822 लोगों को शामिल किया गया. इसमें पाया गया कि जिन माता-पिता में भावनात्मक तनाव ज्यादा था वे बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर लगातार नियम लागू करने में अपेक्षाकृत कम सक्षम थे. वहीं जिन माता-पिता को बच्चे के व्यवहार से ज्यादा परेशानी होती थी वे मुश्किल समय में बच्चे को शांत कराने या व्यस्त रखने के लिए स्क्रीन का ज्यादा सहारा लेते थे. यह बात माता-पिता को दोष देने के लिए नहीं है. बच्चों को संभालना आसान काम नहीं है. कभी बच्चा बहुत परेशान होता है. कभी माता-पिता खुद थके होते हैं. ऐसे में मोबाइल सबसे आसान रास्ता लग सकता है. समस्या तब शुरू होती है जब यह आसान रास्ता हर बार का रास्ता बन जाए.