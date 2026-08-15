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EXPLAINER: आंखों से दिमाग तक... बच्चों के लिए क्यों जरूरी हुआ Digital Detox? नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में नए नियम की पूरी कहानी

Digital Detox: नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में बच्चों के स्क्रीन टाइम को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं. आइये आपको बताते हैं बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम और नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में बदले गए नए नियमों के बारे में. आखिर स्कूल में कितनी देर स्क्रीन चलेगी, 20-20-20 नियम क्या है और बच्चों के लिए Digital Detox क्यों जरूरी माना जा रहा है?

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 15, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 05:44 PM IST
EXPLAINER: आंखों से दिमाग तक... बच्चों के लिए क्यों जरूरी हुआ Digital Detox? नोएडा-ग्रेटर नोएडा के स्कूलों में नए नियम की पूरी कहानी

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Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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