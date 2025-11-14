Advertisement
गौतम बुद्ध नगर

नोएडा में ऑनलाइन गेमिंग ठगी का भंडाफोड़, पति-पत्नी सहित 8 गिरफ्तार, ‘विनबज़’ ऐप के जरिए रोज 8–10 लाख की जालसाजी

Noida News: ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप के नाम पर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने पति-पत्नी सहित आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:56 PM IST
सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Noida News/भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा की बिसरख पुलिस ने एक ऐसे बड़े ऑनलाइन ठगी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जिसने लोगों की मेहनत की कमाई को गेम और बेटिंग के लालच में फंसाकर दिनदहाड़े चूस रहा था. पुलिस ने फ्लैट में छापेमारी कर पति-पत्नी समेत आठ आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया. यह गिरोह ‘विनबज़’ नामक फर्जी ऑनलाइन गेमिंग/बेटिंग ऐप के जरिए रोजाना 8–10 लाख रुपये तक की ठगी कर रहा था. 

कैसा हुआ खुलासा?
आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में कूटरचित बैंक पासबुक, चेकबुक, फर्जी एटीएम कार्ड, प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड, 8 लैपटॉप, 56 मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं.  पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फ्लैट में बैठकर लैपटॉप और मोबाइल के जरिए ऑनलाइन गेमिंग के बहाने धोखाधड़ी की जा रही है. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गेमिंग विज्ञापन चलाकर लोगों को फंसाते थे. उनके नेटवर्क में ‘लियो’ नाम का एक व्यक्ति फर्जी लिंक उपलब्ध कराता था, जिसके माध्यम से यूजर उनकी नकली वेबसाइट पर पहुंचते थे.

‘विनबज़’ ऐप के जरिए रोज 8–10 लाख की जालसाजी
इसके बाद आरोपी गेम खेलने के लिए पैसे जमा कराने के नाम पर रकम लेते थे और यूजर्स के अकाउंट में काल्पनिक पॉइंट्स और वर्चुअल करेंसी डालते थे. शुरुआत में यूजर को छोटी राशि जिताकर दोबारा अधिक पैसा लगाने के लिए प्रेरित किया जाता था. जैसे ही यूजर बड़ी रकम लगाते, ऐप में उन्हें लगातार हारने पर मजबूर किया जाता और उनकी सारी पूंजी डुबा दी जाती थी.

गिरोह फर्जी आईडी के सहारे बैंक खाते खुलवाता था. दूसरों की आईडी से फर्जी सिम कार्ड खरीदे जाते और उन्हीं सिम पर बैंक खाते खोलकर ठगी की रकम मंगाई जाती थी. आरोपियों के पास से मिले सभी सिम कार्ड प्री-एक्टिवेटेड और किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी पाए गए.

एक फर्जी आईडी पर गिरोह 3,000 तक क्लाइंट जोड़ लेता था. जिन खातों में 50 हजार रुपये से अधिक जमा हो जाते, उन्हें तुरंत इनएक्टिव कर दिया जाता ताकि पुलिस की निगरानी में न आएं. ठगे हुए पैसों को कई अलग-अलग खातों में घुमा-फिराकर 'लियो' द्वारा बताए गए मुख्य खाते में भेजा जाता और फिर एटीएम/डेबिट कार्ड के जरिए नकद निकासी की जाती थी.

पति-पत्नी सहित 8 गिरफ्तार
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी के अनुसार, टीम ने ला रेजिडेंसिया सोसायटी के टॉवर-1, फ्लैट नंबर 2101 पर छापेमारी की. अंदर एक टेबल पर लैपटॉप, मोबाइल, सिम, बैंक पासबुक और चेकबुक का ढेर मिला. कई आरोपी लाइव गेमिंग/बेटिंग कमांड्स चला रहे थे और फोन पर यूजर्स से हार-जीत की बाजी लगवा रहे थे. पुलिस ने सभी आठ आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
अंकित सिंह (24), हिमांशु (20), चिराग जैन (21), प्रथम मिश्रा (22), हर्षित वर्मा (23), अंश वर्मा (20), नितिन बाबू (22) और कीर्ति (23) के रूप में हुई है. सभी आरोपी इटावा जिले के रहने वाले हैं और पिछले तीन महीनों से नोएडा के इस फ्लैट में बैठकर बड़े पैमाने पर ऑनलाइन ठगी का संचालन कर रहे थे.

