नोएडा इंजीनियर युवराज की मौत से पहले का वीडियो सामने आया, बेबस पिता के सामने आखिरी सांस तक मांगता रहा मदद

Noida Engineer death Case: नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस हादसे से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवराज अपने बेबस पिता के सामने आखिरी सांस तक मदद की गुहार लगाता नजर आ रहा है.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jan 22, 2026, 06:05 PM IST
Noida Engineer death Case

Noida Engineer death Case: नोएडा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. अब इस हादसे से जुड़ा एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर रूह कांप उठती है. वीडियो में फ्लैश जलाकर युवराज अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक मदद की गुहार लगाता दिख रहा है, वो भी अपने बेबस पिता के सामने, वीडियो से सुना जा सकता है कि मृतक युवराज मेहता के पिता उससे पूछते हैं कि बेटा गहरा पाना हैं क्या, तब उधर से युवराज का जवाब आता है कि बहुत गहरा है पिता जी और नीचे जा रहा है. तब ऊपर से उसके पिता कहते हैं कि बेटा चिंता मत करो मैं एक गाड़ी और मगाया हूं.  

कब का है ये हादसा?
हादसा शुक्रवार देर रात ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में हुआ, जब युवराज की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन ड्रेनेज/बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरी. बताया जा रहा है कि यह गड्ढा करीब 70 फीट गहरा था, जिसमें लगभग 30 फीट तक पानी भरा हुआ था. हैरानी की बात यह रही कि मौके पर न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगा था, न रिफ्लेक्टर और न ही किसी तरह की सुरक्षा घेराबंदी.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद युवराज करीब दो घंटे तक कार के ऊपर खड़ा होकर मदद की गुहार लगाता रहा. उसने अपने पिता को फोन कर आखिरी बार कहा कि मुझे बचा लो. लेकिन धीरे-धीरे कार पानी में डूबती चली गई और अंततः युवराज भी पानी में समा गया.

नोएडा प्राधिकरण के CEO हटाए गए 
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को घटना का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के आदेश पर ADG जोन मेरठ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय SIT का गठन किया गया है, जो पांच दिनों में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी. योगी सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पद से हटा दिया है. इससे पहले ट्रैफिक सेल के अवर अभियंता नवीन कुमार को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा चुका है.

तीन बिल्डरों की गिरफ्तारी, दो फरार
वहीं गुरुवार को ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और बिल्डरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में लॉट्स ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल शामिल हैं. इससे पहले पुलिस विश टाउन के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है. इस तरह अब तक इस मामले में तीन बिल्डरों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दो आरोपी बिल्डर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

पांच बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
पुलिस ने इस मामले में कुल पांच बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोपियों पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और बीएनएस की धारा 290, 270 और 125 के तहत केस दर्ज किया गया है. जिनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, उनमें अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल वोहरा और निर्मल कुमार शामिल हैं.

NGT ने भी माना अथॉरिटी  की घोर लापरवाही
उधर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है. एनजीटी ने नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यावरण) और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को नोटिस जारी किया है. सभी संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. एनजीटी ने प्रारंभिक तौर पर इस प्रकरण में अथॉरिटी की ओर से लापरवाही मानी है. 

