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Petrol Diesel Price Today 17 June 2026: उत्तर प्रदेश में बुधवार की सुबह पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें तय कर दी गई हैं. देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने रोज की तरह आज सुबह 6 बजे ईंधन के ताजा रेट जारी कर दिए. वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपए की विनिमय दर में होने वाले बदलावों के आधार पर ये कीमतें हर दिन तय की जाती हैं.
लखनऊ में पेट्रोल और डीजल दोनों हुए महंगे
राजधानी लखनऊ में आज पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102.04 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई, जो मंगलवार को 101.86 रुपये थी. वहीं डीजल का भाव भी 95.53 रुपये प्रति लीटर हो गया, जिसमें 17 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले दस दिनों के दौरान दोनों ईंधनों की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जिससे वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है.
कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये के पार
प्रदेश के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 103 रुपये प्रति लीटर से ऊपर पहुंच चुकी है. आजमगढ़ में पेट्रोल 103.33 रुपये, बांदा में 103.24 रुपये और अंबेडकरनगर में 103.09 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. इन जिलों में कल की तुलना में कीमतों में बढ़ोतरी भी देखी गई. दूसरी ओर आगरा, अलीगढ़ और गाजियाबाद जैसे शहरों में पेट्रोल के दाम में कुछ कमी आई है.
डीजल के रेट में भी मिला-जुला रुख
डीजल की कीमतों में भी अलग-अलग जिलों में अलग रुख देखने को मिला. प्रयागराज में डीजल 97.31 रुपये प्रति लीटर के साथ प्रदेश में सबसे महंगे स्तरों में शामिल रहा. वहीं झांसी में डीजल 95.03 रुपये और मथुरा में 94.99 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. कई जिलों में 10 से 50 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई, जबकि कुछ स्थानों पर कीमतों में कमी भी दर्ज की गई.
नोएडा-गाजियाबाद में कीमतें लगभग स्थिर
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े नोएडा और गाजियाबाद में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ. नोएडा में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.54 रुपये प्रति लीटर रहा, जबकि गाजियाबाद में पेट्रोल 101.88 रुपये और डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर दर्ज किया गया. एनसीआर क्षेत्र में कीमतों की स्थिरता वाहन चालकों के लिए राहत की खबर मानी जा रही है.
वैश्विक शांति समझौते के बीच क्यों बढ़े दाम?
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने और शांति समझौता होने की खबर से वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, पिछले कुछ समय में कच्चे तेल की कीमतों में आए तेज उछाल (जो पहले 64-65 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 115 डॉलर तक पहुंच गया था) के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को काफी नुकसान (अंडर रिकवरी) उठाना पड़ रहा था.
कंपनियों को हो रहे इसी दैनिक नुकसान की भरपाई और अंडर रिकवरी के चलते हाल के दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इजाफा देखने को मिला है. सरकार का कहना है कि यह दैनिक समीक्षा प्रणाली बाजार में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है.
नोट: ये कीमतें तेल कंपनियों द्वारा जारी अनुमानित आंकड़ों पर आधारित हैं. राज्य के अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय वैट (VAT) और अन्य शुल्कों के कारण आपके नजदीकी पेट्रोल पंप पर वास्तविक बाजार मूल्य में थोड़ा अंतर हो सकता है