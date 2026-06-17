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Fuel Price UP: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, लखनऊ समेत इन शहरों में जानें क्या है आज का रेट

Petrol Diesel Price Today: उत्तर प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के नए रेट जारी। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, प्रयागराज, आजमगढ़ समेत सभी प्रमुख शहरों के ताजा ईंधन दाम और कीमतों में बदलाव की पूरी जानकारी पढ़ें....

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 17, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 06:17 AM IST
Fuel Price UP: यूपी में पेट्रोल-डीजल के नए दाम जारी, लखनऊ समेत इन शहरों में जानें क्या है आज का रेट
Image Credit: सांकेतिक तस्‍वीर

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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