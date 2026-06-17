वैश्विक शांति समझौते के बीच क्यों बढ़े दाम?

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने और शांति समझौता होने की खबर से वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली है. हालांकि, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार, पिछले कुछ समय में कच्चे तेल की कीमतों में आए तेज उछाल (जो पहले 64-65 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर लगभग 115 डॉलर तक पहुंच गया था) के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को काफी नुकसान (अंडर रिकवरी) उठाना पड़ रहा था.