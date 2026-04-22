ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़, लूट का शातिर आरोपी पुलिस की गोली से घायल, गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे कई राज

Greater Noida News: ​ग्रेटर नोएडा में पुलिस और शातिर बदमाश बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई.दादरी थाना पुलिस और बदमाश के बीच तड़के मुठभेड़ हो गई, जिसमें लूट के मामलों में वांछित चल रहा शातिर अपराधी शाकिर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है.

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​पुलिस के अनुसार, बदमाश शाकिर दादरी में हुई लूट की घटनाओं में काफी समय से फरार चल रहा था. बीती रात पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि शाकिर श्मशान घाट रोड की तरफ से गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर दादरी पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी. बदमाश ​खुद को पुलिस से घिरा देख शाकिर ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक गोली शाकिर के पैर में लगी और वह घायल हो गया.​पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए हैं.

डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि आरोपी शाकीर का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, इसने लूट जैसी वारदातों को दादरी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया था. इस बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल इसके अन्य आपराधिक इतिहास की और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है.

सांड के हमले से दो महिलाएं घायल

वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यूसुफपुर चक शाहबेरी में सांड के हमले से दो महिलाएं घायल हो गईं. यह घटना श्री साई उपवन के पास हुई, जहां आवारा कुत्तों और सांड की लड़ाई के दौरान सांड ने बाजार से गुजर रही महिलाओं को टक्कर मार दी. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब 5:30 बजे श्री साई उपवन की मार्केट में कुछ आवारा कुत्ते एक सांड के पीछे पड़ गए. कुत्तों के पीछा करने से घबराया सांड तेजी से भागने लगा. इसी दौरान बाजार से गुजर रही दो महिलाओं को सांड ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने से दोनों महिलाएं सड़क पर गिर गईं और उन्हें हल्की चोटें आईं. सांड को इस तरह तेजी से भागता देख बाजार में अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे.

यह पूरी घटना पास की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिलाएं सामान्य रूप से चल रही थीं तभी सांड ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इलाके के लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों और सड़कों पर घूम रहे सांडों से निजात दिलाने की मांग की है.