Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3188141
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

ग्रेटर नोएडा में मुठभेड़, लूट का शातिर आरोपी पुलिस की गोली से घायल, गिरफ्तारी के बाद खुलेंगे कई राज

Greater Noida News: ग्रेटर  नोएडा में तड़के उस वक्त सनसनी फैल गई, जब सन्नाटे को गोलियों की आवाज ने चीर दिया. दादरी थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में लंबे समय से फरार चल रहा लुटेरा आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गया.

 

|Last Updated: Apr 22, 2026, 01:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Greater Noida Police arrested robber Shakir
Greater Noida Police arrested robber Shakir

Greater Noida News: ​ग्रेटर नोएडा में पुलिस और शातिर बदमाश बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई.दादरी थाना पुलिस और बदमाश के बीच तड़के मुठभेड़ हो गई, जिसमें लूट के मामलों में वांछित चल रहा शातिर अपराधी शाकिर पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है.

​पुलिस के अनुसार, बदमाश शाकिर दादरी में हुई लूट की घटनाओं में काफी समय से फरार चल रहा था. बीती रात पुलिस को लोकल इंटेलिजेंस से सूचना मिली कि शाकिर श्मशान घाट रोड की तरफ से गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर दादरी पुलिस की टीम ने इलाके की घेराबंदी कर दी. बदमाश ​खुद को पुलिस से घिरा देख शाकिर ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की जिसमें एक गोली शाकिर के पैर में लगी और वह घायल हो गया.​पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किए हैं.

डीसीपी ग्रेटर नोएडा प्रवीन रंजन सिंह ने बताया कि आरोपी शाकीर का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है, इसने लूट जैसी वारदातों को दादरी थाना क्षेत्र में अंजाम दिया था. इस बदमाश पर कई मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल इसके अन्य आपराधिक इतिहास की और ज्यादा जानकारी जुटाई जा रही है.

सांड के हमले से दो महिलाएं घायल
वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के यूसुफपुर चक शाहबेरी में सांड के हमले से दो महिलाएं घायल हो गईं. यह घटना श्री साई उपवन के पास हुई, जहां आवारा कुत्तों और सांड की लड़ाई के दौरान सांड ने बाजार से गुजर रही महिलाओं को टक्कर मार दी. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम करीब 5:30 बजे श्री साई उपवन की मार्केट में कुछ आवारा कुत्ते एक सांड के पीछे पड़ गए. कुत्तों के पीछा करने से घबराया सांड तेजी से भागने लगा. इसी दौरान बाजार से गुजर रही दो महिलाओं को सांड ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर लगने से दोनों महिलाएं सड़क पर गिर गईं और उन्हें हल्की चोटें आईं. सांड को इस तरह तेजी से भागता देख बाजार में अफरा-तफरी मच गई. वहां मौजूद लोग डरकर इधर-उधर भागने लगे.

यह पूरी घटना पास की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिख रहा है कि महिलाएं सामान्य रूप से चल रही थीं तभी सांड ने उन्हें टक्कर मार दी. इस हादसे का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इलाके के लोगों ने प्रशासन से आवारा कुत्तों और सड़कों पर घूम रहे सांडों से निजात दिलाने की मांग की है.

TAGS

Greater Noida news

Trending news

Noida violence
नोएडा हिंसा जांच की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, सामने आया खौफनाक साजिश का ये 'ब्लूप्रिंट'
Sambhal news
संभल: डिप्रेशन के चलते पूर्व ग्राम सचिव ने बंद कमरे में राइफल से खुद को उड़ाया!
meerut blue drum case
सौरभ की हत्या के वक्त वो शिमला में थी- मेरठ की मुस्कान ने जज के सामने रखा अपना पक्ष
Lucknow news
अब सिर्फ जुर्माना नहीं, UP में 'प्रेशर हॉर्न' बजाया तो सीधे कटेगा जेल का टिकट!
chitrakoot news
हत्या या हादसा! सवालों में घिरी युवक की रहस्यमयी मौत, चित्रकूट में पार्टी बनी काल
Amethi news
अमेठी में दर्दनाक हादसा; स्कूल बस की चपेट में 3 साल के मासूम की मौत
Amethi news
'मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, वरना...' प्रेमी की शादी से पहले उसके घर पहुंची प्रेमिका
Lucknow news
हज के लिए लखनऊ से पहला जत्था रवाना, 427 हाजियों ने भरी उड़ान; हर हाजी की अपनी कहानी
Ayodhya news
नागालैंड के राज्यपाल पहुंचे रामनगरी; बोले-भगवान राम हमारे पाहुन, मैं अपने घर आया हूं
Marriage Program News
दुल्हन करती रही इंतजार, शादी वाले दिन दूल्हे वालों ने कर दिया ये बड़ा कांड