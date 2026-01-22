नोएडा इंजीनियर मौत मामले में दो और बिल्डर गिरफ्तार, NGT ने भी माना अथॉरिटी की घोर लापरवाही

Noida Engineer Case/भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लॉट्स ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल शामिल हैं.

इससे पहले पुलिस विश टाउन के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है. यानी अब तक इस मामले में तीन बिल्डरों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दो आरोपी बिल्डर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

बताया जा रहा है कि कल ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. यह कार्रवाई जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और जिम्मेदारों के नाम उजागर होने के बाद की गई है. पुलिस ने बिल्डरों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और बीएनएस की धारा 290, 270 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जिन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनमें अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल वोहरा और निर्मल कुमार शामिल हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई लापरवाही और नियमों की अनदेखी के खिलाफ सख्त संदेश है. मामले में आगे भी जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

NGT ने भी माना अथॉरिटी की लापरवाही

वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है. एनजीटी ने नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यावरण) और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को नोटिस जारी किया है. ट्रिब्यूनल ने सभी संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. एनजीटी ने प्रारंभिक तौर पर माना है कि इस प्रकरण में अथॉरिटी की ओर से लापरवाही बरती गई है.

