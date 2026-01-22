Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3082798
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

नोएडा इंजीनियर मौत मामले में दो और बिल्डर गिरफ्तार, NGT ने भी माना अथॉरिटी की घोर लापरवाही

Noida Engineer death Case: ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत के मामले में पुलिस ने लापरवाह बिल्डरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. इंसाफ की इस लड़ाई में पुलिस ने एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. 

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 22, 2026, 03:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Noida Engineer Case/भूपेश प्रताप:  ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो और बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में लॉट्स ग्रीन के बिल्डर रवि बंसल और सचिन कर्णवाल शामिल हैं. 

इससे पहले पुलिस विश टाउन के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर चुकी है. यानी अब तक इस मामले में तीन बिल्डरों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि दो आरोपी बिल्डर अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

बताया जा रहा है कि कल ही नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने 5 बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. यह कार्रवाई जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और जिम्मेदारों के नाम उजागर होने के बाद की गई है. पुलिस ने बिल्डरों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम और बीएनएस की धारा 290, 270 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है. जिन आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, उनमें अभय कुमार, संजय कुमार, मनीष कुमार, अचल वोहरा और निर्मल कुमार शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई लापरवाही और नियमों की अनदेखी के खिलाफ सख्त संदेश है. मामले में आगे भी जांच जारी है और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

 NGT ने भी माना अथॉरिटी  की लापरवाही

वहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया है. एनजीटी ने नोएडा अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (पर्यावरण) और जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को नोटिस जारी किया है. ट्रिब्यूनल ने सभी संबंधित पक्षों को अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी. एनजीटी ने प्रारंभिक तौर पर माना है कि इस प्रकरण में अथॉरिटी की ओर से लापरवाही बरती गई है.  

और पढे़ं: 

दो मौतें, एक जैसी कहानी; सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पहले स्टेशन मास्टर की ऐसे ही हादसे में गई थी जान

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Noida Software Engineer Case

Trending news

Barabanki News
बाराबंकी में मासूम ज्योति पर कुत्तों का 'कातिलाना' हमला, शरीर पर दांत के 110 घाव
Chamoli news
बद्रीनाथ यात्रा 2026 की परंपराएं शुरू, बसंत पंचमी पर निकलेगा कपाट खुलने का मुहूर्त
Noida Software Engineer Case
नोएडा इंजीनियर मौत मामले में 2 और बिल्डर गिरफ्तार, NGT ने माना अथॉरिटी की लापरवाही
aligarh news
जोड़े जाएंगे वोटर लिस्ट से छूटे नाम, मतदाता सूची संशोधन की प्रक्रिया तेज
Uttarakhand Assembly Election 2027
2027 के लिए उत्तराखंड कांग्रेस का ग्रामीण वोटरों को साधने का प्लान, BJP ने कसा तंज
Swami Avimukteshwarananda
'मोदी योगी सावधान'....अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर पुरी शंकराचार्य का आया बड़ा बयान
bijnor news
शादी ना करने से नाराज प्रेमिका ने की प्रेमी की हत्या, डेड़ साल से लिव-इन में थे
Prayagraj
प्रयागराज माघ मेले में स्नान विवाद बनाम श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर छिड़ी नई बहस
BSP
27 से पहले ठंडे बस्ते से बाहर आई बसपा! UP में BSP प्रमुख मायावती का बड़ा सियासी दांव
dehradun news
73 साल बाद अश्वमेध स्थल की खुदाई शुरू, प्राचीन सभ्यता से जुड़ी चौथी वेदिका की तलाश