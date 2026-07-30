WhatsApp पर लेते थे ऑर्डर, हॉस्टल में करते थे डिलीवरी... ग्रेटर नोएडा में 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

चार आरोपी गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने गुरुवार को करीब 2 बजे एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपये कीमत के विदेशी और सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किए हैं. यह कार्रवाई 30 जुलाई को क्राउन एक्सपो की ओर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान की गई.