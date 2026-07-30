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WhatsApp पर लेते थे ऑर्डर, हॉस्टल में करते थे डिलीवरी... ग्रेटर नोएडा में 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा की नॉलेज पार्क पुलिस ने 15 लाख रुपये की विदेशी और सिंथेटिक ड्रग्स के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है. आरोपी व्हाट्सऐप के जरिए ऑर्डर लेकर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के छात्रों को नशीले पदार्थ सप्लाई करते थे.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 30, 2026, 06:17 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:22 PM IST
WhatsApp पर लेते थे ऑर्डर, हॉस्टल में करते थे डिलीवरी... ग्रेटर नोएडा में 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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