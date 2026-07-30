WhatsApp पर लेते थे ऑर्डर, हॉस्टल में करते थे डिलीवरी... ग्रेटर नोएडा में 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार

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ग्रेटर नोएडा/भूपेश प्रताप सिंह: ग्रेटर नोएडा में नोलेजपार्क पुलिस ने नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है,पुलिस ने इस दौरान 4 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया है.इनके कब्जे से विदेशी ड्रग्स बरामद किया गया है,इनके कब्जे से 15 लाख की विदेशी और सिंथेटिक ड्रग्स बरामद की गई .यह नोलेजपार्क में स्थित यूनिवर्सिटी और कॉलेज में स्टूडेंट को यह नशे के सामान की सप्लाई किया करते थे.
चार आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार ने गुरुवार को करीब 2 बजे एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपये कीमत के विदेशी और सिंथेटिक ड्रग्स बरामद किए हैं. यह कार्रवाई 30 जुलाई को क्राउन एक्सपो की ओर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान की गई.
एडिशनल डीसीपी ने क्या बताया?
एडिशनल डीसीपी ने बताया कि आरोपियों के पास से 1.05 किलोग्राम सिलोंग गांजा, 70 ग्राम Champagne MD, 75 ग्राम OG (Original Grower California Weed), 144 MDMA Ecstasy गोलियां, 63 ग्राम काला Hash, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा तथा घटना में प्रयुक्त हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई.
तस्कर स्टूडेंट को बनाते निशाना
बता दें कि ये तस्कर स्टूडेंट को निशाना बनाते थे और विदेशी ड्रग्स को स्कूल कॉलेज हॉस्टल में पढ़ने वाले व रहने वाले छात्रों को तीन से 4000 रुपए ग्राम के हिसाब से बेचा करते थे, यह लोग व्हाट्सएप्प के माध्यम से आर्डर लिया करते थे और उसके बाद डिलीवरी दिया करते थे.
आरोपियों के बारे में
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलेसरा निवासी इमरान, उत्तराखंड निवासी दीपक कुमार, फर्रुखाबाद निवासी शिवम कुमार और हल्द्वानी निवासी बॉबी के रूप में हुई है. सभी के खिलाफ थाना नॉलेज पार्क में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपियों के आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है. इसके अलावा पुलिस इनके पूरे गिरोह की जानकारी जुटा रही है और पता कर रही है कि आखिर यह लोग यहां गांजा कहा से लाया करते थे.
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