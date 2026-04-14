नोएडा में श्रमिक प्रदर्शन: 83 स्थानों पर 42 हजार कर्मचारी सड़क पर उतरे, 200 से ज्यादा हिरासत में; पुलिस कमिश्नर ने की शांति की अपील

Noida Worker Protest Update: नोएडा में सोमवार को श्रमिक आंदोलन अचानक हिंसक रूप ले बैठा, जिससे पूरे औद्योगिक क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई. सैलरी बढ़ोतरी की मांग को लेकर करीब 42 हजार कर्मचारी सड़कों पर उतर आए, लेकिन देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए. कई जगहों पर फैक्ट्रियों में पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुईं. करीब 50 से ज्यादा वाहन जला दिए गए और 350 से अधिक फैक्ट्रियों में नुकसान की खबरें सामने आई हैं. हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को कई इलाकों में आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े.

200 से ज्यादा हिरासत में

पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई की और 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया. अधिकारियों के अनुसार विभिन्न स्थानों पर हुई हिंसक घटनाओं के बाद यह कदम उठाया गया. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी है ताकि हिंसा और उपद्रव के पीछे के कारणों और जिम्मेदार व्यक्तियों का पता लगाया जा सके. रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 80 से अधिक स्थानों पर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी की घटनाएं सामने आईं. कुछ फैक्ट्रियों और वाहनों को नुकसान पहुंचने की जानकारी भी दी गई. इन घटनाओं ने औद्योगिक क्षेत्र की सामान्य गतिविधियों को प्रभावित किया और कई कंपनियों में कामकाज अस्थायी रूप से रोकना पड़ा, जिससे उत्पादन पर असर देखने को मिला.

सबसे अधिक प्रभावित इलाका

सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में फेज-2 औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के सेक्टर शामिल बताए गए हैं. यहां से शुरू हुआ प्रदर्शन धीरे-धीरे अन्य औद्योगिक क्षेत्रों तक फैल गया. कई कंपनियों के बाहर भीड़ जमा हुई और स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस बल तैनात किया गया, जिससे हालात को धीरे-धीरे संभाला गया. प्रशासन के अनुसार कुछ स्थानों पर उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए PAC और RAF की तैनाती की गई. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार कंट्रोल रूम से निगरानी करते रहे और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए.

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उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन

कर्मचारियों की मुख्य मांगों में वेतन वृद्धि, समय पर भुगतान और कार्यस्थल की बेहतर परिस्थितियां शामिल बताई गई हैं. कई यूनिट्स में हजारों कर्मचारी लंबे समय से इन मुद्दों को लेकर असंतोष जता रहे थे. बताया गया कि लगभग 42,000 श्रमिक विभिन्न स्थानों पर एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे आंदोलन व्यापक रूप ले चुका था. सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है. इस कमेटी में औद्योगिक विकास और श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं. साथ ही श्रमिक संगठनों और उद्योग प्रतिनिधियों को भी जोड़ा गया है ताकि सभी पक्षों की बात सुनकर समाधान की दिशा में रिपोर्ट तैयार की जा सके.

प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने

व्हाट्सएप ग्रुपों के जरिए फैलाई गई कथित अफवाहों और श्रमिकों की मांगों को लेकर नोएडा में बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला. प्रशासन के अनुसार लगभग 83 स्थानों पर करीब 42 हजार श्रमिकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें से केवल दो स्थानों पर स्थिति हिंसक हुई. हिंसा भड़कने के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. साथ ही कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी कथित रूप से भड़काऊ सामग्री फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है.

साजिश के तहत माहौल बिगाड़ने की कोशिश

पुलिस प्रशासन का कहना है कि कुछ बाहरी तत्वों ने माहौल को उत्तेजित और हिंसक बनाने की कोशिश की. चिन्हित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है और जांच जारी है.

पुलिस कमिश्नर का बयान और अपील

नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बताया कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम बल का प्रयोग किया गया और हालात अब नियंत्रण में हैं. उन्होंने श्रमिकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी अधिकांश मांगों पर पहले ही सहमति बन चुकी थी. उन्होंने यह भी बताया कि 5 में से 4 मांगें तुरंत स्वीकार कर ली गई थीं, जिनमें ओवरटाइम का डबल भुगतान जैसे मुद्दे शामिल हैं.

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