Noida Crime News: निक्की हत्याकांड की जांच में अब गूगल और इसरो की ली जाएगी मदद, आरोपियों के वायरल वीडियो से बढ़ी पेचीदगी
Noida Crime News: निक्की हत्याकांड की जांच में अब गूगल और इसरो की ली जाएगी मदद, आरोपियों के वायरल वीडियो से बढ़ी पेचीदगी

Noida Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में आरोपियों के इस दावे के बाद कि घटना के वक्त वो मौके पर ही मौजूद नहीं थे, और इससे संबंधित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहै हैं, नया मोड़ आ गया है. इसके बाद पुलिस ने इस गुत्थी को अब सैटेलाइट इमेज से सुलझाने का फैसला किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Aug 29, 2025, 02:08 PM IST
Noida News: गौतमबुद्धनगर के सिरसा गांव में हुए निक्की भाटी हत्याकांड में नए मोड़ आते जा रहे हैं. घटना के दौरान हत्यारोपियों की मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए हाल ही में कुछ सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं. इन वीडियो में दावा किया गया है कि निक्की का पति विपिन और उसके परिवारजन वारदात के वक्त घर पर नहीं थे. वायरल दावों के बाद मामला और उलझ गया है. अब पुलिस ने सच्चाई तक पहुंचने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों की मदद लेने का निर्णय किया है.

फुटेज की जांच के लिए गूगल और इसरो से संपर्क
सूत्रों के अनुसार, पुलिस गूगल और इसरो से संपर्क कर उस स्थान की जियो-पोजिशनल (Geo Positional) इमेजेस मंगवाएगी, जहां हत्यारोपियों की मौजूदगी पर सवाल खड़े हुए हैं. इसके लिए संबंधित स्थान का लांगिट्यूड और लैटीट्यूड चिन्हित कर शासन के माध्यम से औपचारिक अनुरोध भेजा जाएगा. आग लगने की घटना से पहले और बाद के करीब 30 मिनट की सैटेलाइट इमेजेस मांगी जाएंगी.

वायरल वीडियो ने पुलिस जांच पर खड़े किये सवाल
गौरतलब है कि 21 अगस्त की शाम 5:41 बजे सिरसा गांव में निक्की भाटी 80 प्रतिशत तक झुलस गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में पति विपिन, ससुर, सास और जेठ पर आरोप लगे थे. लेकिन घटना के पांच दिन बाद विपिन के परिजनों और ग्रामीणों ने कुछ सीसीटीवी फुटेज वायरल कर पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर दिए.

निक्की के परिजनों ने वायरल वीडियो को बताया भ्रामक
एक फुटेज में विपिन को दुकान के बाहर बेटे और भतीजों के साथ खड़े होने का दावा किया गया. दूसरे वीडियो में उसे पास के रेस्टोरेंट में जाते हुए दिखाया गया, जहां वह टिश्यू पेपर से चेहरा और कपड़े पोंछता नजर आया. कुछ ही देर बाद वही शख्स घर की ओर भागते हुए दिखाई देता है. निक्की के परिजनों ने इन वीडियो को भ्रामक बताते हुए आरोप कायम रखा है कि घटना के वक्त पूरा परिवार घर में ही मौजूद था.

पुलिस ने इन फुटेज की जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब सटीक लोकेशन पता करने के लिए सैटेलाइट तकनीक का सहारा लिया जाएगा. अधिकारियों का मानना है कि जियो-पोजिशनल डाटा से व्यक्तियों की लोकेशन, गति और समय की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे मामले की असली तस्वीर सामने आएगी.

ये भी पढ़ें: निक्‍की भाटी ने खुद लगाई थी आग? सामने आए दो नये वीडियो, घूम गई शक की सुई

 

ये भी पढ़ें: निक्की भाटी से जुड़ा एक और खुलासा, अंतिम संस्कार में एक साथ दिखा दोनों परिवार, सामने आया अजब-गजब ट्विस्ट

 

 

 

