कड़ाके की ठंड ने रोकी पढ़ाई की रफ्तार, गौतम बुद्ध नगर समेत यूपी के कई जिलों में स्कूल बंद, जानिए कब खुलेंगे विद्यालय?

UP School Closed: गौतम बुद्ध नगर जिले में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा लिया गया है.
UP School Closed: गौतम बुद्ध नगर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने नर्सरी से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 16 और 17 जनवरी को बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह निर्णय जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पंवार द्वारा लिया गया, ताकि छोटे बच्चों को ठंड और खराब मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रखा जा सके.
सभी बोर्डों पर लागू फैसला
प्रशासन द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह बंदी सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, यूपी बोर्ड सहित सभी बोर्डों के सरकारी और निजी स्कूलों पर समान रूप से लागू होगी. यदि कोई स्कूल आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे आदेश का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके.
किन कक्षाओं पर लागू नहीं होगा आदेश
यह आदेश केवल नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लागू है. कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सामान्य रूप से खुले रहेंगे और उनकी कक्षाएं नियमित रूप से संचालित होंगी. प्रशासन ने यह निर्णय बोर्ड परीक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए लिया है, ताकि उच्च कक्षाओं की पढ़ाई प्रभावित न हो.
स्कूल अब कब खुलेंगे
चूंकि 18 जनवरी को रविवार है, इसलिए नर्सरी से कक्षा 8 तक के स्कूल अब सीधे 19 जनवरी (सोमवार) को खुलेंगे. इस तरह विद्यार्थियों को लगातार तीन दिनों की छुट्टी मिल गई है. इससे पहले भी ठंड के कारण शीतकालीन अवकाश 15 जनवरी तक बढ़ाया जा चुका था, जिसे अब आगे बढ़ाया गया है.
यूपी के अन्य जिलों में भी छुट्टियां
नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों जैसे प्रयागराज, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बदायूं और बरेली में भी 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं. प्रयागराज में स्कूल 20 जनवरी तक बंद रहेंगे, जबकि अन्य जिलों में 17 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है.
प्रशासन की अपील और स्थिति
लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के कारण आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है. प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चे अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और ठंड से बचाव के सभी उपाय अपनाएं. यह फैसला बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है.
