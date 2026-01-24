Greater Noida Engineer death Case: 8 घंटे की मैराथन पूछताछ, 80 अधिकारी जांच के घेरे में, आज SIT सौंप सकती है आखिरी रिपोर्ट

Greater Noida Engineer death Case/भूपेश प्रताप: ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के आदेश पर ADG जोन मेरठ के नेतृत्व में तीन सदस्यीय SIT का गठन किया गया.

80 अधिकारी जांच के घेरे में

शुक्रवार को SIT ने करीब 8 घंटे तक SDRF, दमकल विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट, नोएडा अथॉरिटी और जिला प्रशासन के अधिकारियों से पूछताछ की. इसके अलावा प्राधिकरण के ट्रैफिक सेल, नियोजन विभाग, सिविल, इलेक्ट्रिकल विभाग और स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़े अधिकारियों-कर्मचारियों से भी सवाल किए गए. सूत्रों के मुताबिक जांच के दायरे में करीब 80 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. SIT ने SDRF की उस पूरी टीम से भी पूछताछ की, जो मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंची थी, साथ ही घटनास्थल पर मौजूद पुलिस टीम से भी सवाल-जवाब हुए.

आज सौंप सकती है SIT अपनी रिपोर्ट

आज SIT जांच का पांचवां और आखिरी दिन है. उम्मीद जताई जा रही है कि SIT आज ही अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकती है. जांच के दौरान SIT दो बार घटनास्थल पर गई और तीन बार नोएडा प्राधिकरण में बैठकर संबंधित विभागों से पूछताछ कर चुकी है.

प्रशासनिक कार्रवाई

योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पद से हटा दिया है. इससे पहले ट्रैफिक सेल के अवर अभियंता नवीन कुमार को भी तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जा चुका है.

यह हादसा न सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि सुरक्षा मानकों पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है. अब पूरे देश की नजर SIT की रिपोर्ट और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है.

कब और कैसे हुआ हादसा?

यह हादसा 16 जनवरी की देर रात ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 में हुआ. युवराज की तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर निर्माणाधीन ड्रेनेज/बेसमेंट के लिए खोदे गए गहरे गड्ढे में जा गिरी. बताया जा रहा है कि गड्ढा करीब 70 फीट गहरा था, जिसमें लगभग 30 फीट तक पानी भरा हुआ था. चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर न तो कोई चेतावनी बोर्ड लगाया गया था, न रिफ्लेक्टर और न ही सुरक्षा घेराबंदी की कोई व्यवस्था थी.

दो घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा युवराज

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के बाद युवराज करीब दो घंटे तक कार के ऊपर खड़ा रहकर मदद की गुहार लगाता रहा. उसने अपने पिता को फोन कर आखिरी बार कहा कि मुझे बचा लो. लेकिन रेस्क्यू में देरी और पानी का स्तर बढ़ने के कारण कार धीरे-धीरे डूबती चली गई और अंततः युवराज की मौत हो गई.