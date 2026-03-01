ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी बाइक को टक्कर, घर लौट रहे सगे भाई-बहन की मौत, परिवार में कोहराम

भूपेश प्रताप/Greater Noida News: ग्रेटर नोएडा में शनिवार रात एक सड़क हादसे में सगे भाई-बहन की मौत हो गई. जारचा थाना क्षेत्र के अल्ट्राटेक चौकी इलाके में एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. चालक वाहन सहित घटनास्थल से फरार हो गया.

भाई बहन की मौके पर मौत

मृतक नवीन (35) और प्रियांशी (18) पावली गांव के निवासी थे. वे दादरी से अपनी मोटरसाइकिल पर गांव लौट रहे थे. जारचा रोड पर पीछे से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बाइक कई मीटर दूर जा गिरी और दोनों भाई-बहन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई. राहगीरों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी. चालक घटनास्थल से फरार हो गया था. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया.

वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज

जारचा थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मार्ग पर लगे अन्य कैमरों की मदद से वाहन की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

हादसे की खबर फैलते ही क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता और ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि इस मार्ग पर बड़े वाहनों के कारण पहले भी कई गंभीर हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. आक्रोशित ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात बाधित हो गया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा-बुझाकर यातायात सामान्य कराया.

