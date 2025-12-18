स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार का निधन, नोएडा में ली अंतिम सांस, कला जगत शोक में डूबा

Noida News/विजय कुमार: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले और मशहूर मूर्तिकार राम सुतार की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. उन्होंने नोएडा के सेक्टर-19 स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. 100 वर्षीय राम सुतार के निधन से देश के कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. उनका अंतिम संस्कार आज नोएडा के सेक्टर-94 में स्तिथ अंतिम निवास में किया जाएगा.

राम सुतार को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका था. दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ कई मशहूर मूर्तिया जैसे महात्मा गांधी की ध्यानमग्न मुद्रा वाली प्रतिमाएं हों या देश की कई ऐतिहासिक शख्सियतों की मूर्तियां उन्होंने बनाया. उनकी बनाई मूर्तियां आज भी देश-विदेश में सम्मान और प्रेरणा का स्रोत हैं.

छेनी-हथौड़ी से रचा अमर इतिहास

बात उनके जीवनी की करे तो राम सुतार 1925 में महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में जन्मे राम सुतार ने छेनी और हथौड़ी से अपने सपनों को आकार दिया और भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाया. राम सुतार 100 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनके बेटे अनिल सुतार, जो खुद एक शानदार मूर्तिकार हैं और वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. हाल ही महारष्ट्र सरकार ने उन्हें सम्मान से नवाजा था.