Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3045156
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार का निधन, नोएडा में ली अंतिम सांस, कला जगत शोक में डूबा

Noida News: देश को विश्व पटल पर गौरव दिलाने वाले महान शिल्पकार और पद्म विभूषण से सम्मानित मूर्तिकार राम सुतार अब हमारे बीच नहीं रहे. लंबी बीमारी के बाद 100 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने आवास पर अंतिम सांस ली

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 18, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Noida News/विजय कुमार: दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले और मशहूर मूर्तिकार राम सुतार की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया. उन्होंने नोएडा के सेक्टर-19 स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली. 100 वर्षीय राम सुतार के निधन से देश के कला जगत में शोक की लहर दौड़ गई है. उनका अंतिम संस्कार आज नोएडा के सेक्टर-94 में स्तिथ अंतिम निवास में किया जाएगा.

राम सुतार को पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े सम्मानों से नवाजा जा चुका था. दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ कई मशहूर मूर्तिया जैसे महात्मा गांधी की ध्यानमग्न मुद्रा वाली प्रतिमाएं हों या देश की कई ऐतिहासिक शख्सियतों की मूर्तियां उन्होंने बनाया. उनकी बनाई मूर्तियां आज भी देश-विदेश में सम्मान और प्रेरणा का स्रोत हैं.

छेनी-हथौड़ी से रचा अमर इतिहास
बात उनके जीवनी की करे तो राम सुतार 1925 में महाराष्ट्र के एक साधारण परिवार में जन्मे राम सुतार ने छेनी और हथौड़ी से अपने सपनों को आकार दिया और भारत को विश्व पटल पर गौरव दिलाया. राम सुतार 100 वर्ष के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे. उनके बेटे अनिल सुतार, जो खुद एक शानदार मूर्तिकार हैं और वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. हाल ही महारष्ट्र सरकार ने उन्हें सम्मान से नवाजा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

 

TAGS

Noida News

Trending news

Noida News
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार का निधन, नोएडा में ली अंतिम सांस
Rampur News
आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में राहत, MP-MLA कोर्ट से बरी
Gorakhpur News
7 जिलों में वांटेड 25 हजार का इनामिया गिरफ्तार ! छात्र दीपक हत्याकांड में था शामिल
Gorakhpur News
इंतजार खत्म! यूपी के इस जिले को मिलेगा नया ओवरब्रिज, नेपाल तक आसान होगा सफर
Dehradun weather
देहरादून में दमघोंटू हवा! AQI 290 के पार पहुंचा, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
kasganj news
पहले जड़ा थप्पड़ फिर गला पकड़कर घसीटा ! ड्यूटी निभा रहे BLO से दबंगों की गुंडागर्दी
Ghaziabad News
किराए के बदले मकान मालकिन को मिली मौत! सूटकेस में पैक की लाश, पति-पत्नी गिरफ्तार
prayagraj news
चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने सहारनपुर हिंसा मामले में खारिज की याचिका
Nainital News
कैंची धाम दर्शन को जा रहे सात श्रद्धालु हादसे का शिकार ! तीन की मौत
Fatehpur News
भूलकर भी गूगल से न खोजें कस्टमर केयर नंबर, कॉल लगाते ही लग जाएगा चूना