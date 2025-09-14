यूपी के इस जिले में दौड़ेंगी 10 नई बसें, शहर और गांवों के जुड़ने को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी
यूपी के इस जिले में दौड़ेंगी 10 नई बसें, शहर और गांवों के जुड़ने को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी

Noida News: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए आने वाली नवरात्रि राहत देने जा रही है. गांव के इलाकों में सार्वजनिक वाहन उन जगहों पर चलेंगे जहां पर सुविधाएं नाम के लिए हैं. मोरना डिपो से 10 नई मिनी बसें चलेगी. जानिए किन-किन गांवों को फायदा होगा.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 14, 2025, 02:30 PM IST
UP Roadways Bus
UP Roadways Bus

Noida News: नोएडा के गांव के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये खबर राहत देने वाली है. नवरात्रि आने वाली है और नोएडा डिपो से ग्रामीण रूट पर 10 मिनी बसें चलेंगी. इन बसों के चलने से करीब 40 गांवों को फायदा होगा. ये बसें 40 से ज्यादा गांवों को नोएडा और ग्रेटर नोएडा शहर से जोड़ेंगी, जिससे ग्रामीण आबादी को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी. 

नोएडा डिपो को मिली पांच डीजल बसें मिली
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम को पांच और डीजल बसें मिल गई. इसी हफ्ते  5 मिनी बसें कानपुर से नोएडा डिपो पहुंचीं थीं. इस तरह कुल मिलाकर दस मिनी बसें रोडवेज के बेड़े में शामिल हो गई हैं.ये बसें सेक्टर 35 स्थित मोरना डिपो और ग्रेटर नोएडा डिपो से चलेंगी.   यह बसें 10 अलग-अलग रूटों पर चलाए जाने की योजना है.  10 मिनी बसों के चलने से शहर और गांवों के जुड़ने को नई रफ्तार मिलेगी. 

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम गौतमबुद्ध नगर के क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज कुमार ने कहा कि 10 बसें मुख्यालय से मिल गई हैं. ये सभी बसें डीजल से चलने वाली हैं. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर मुख्यालय की ओर से बसें उपलब्ध कराई गई. इनके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में परिचालन में कोई समस्या नहीं है. 44 सीटों वाली बसों को चलाने के लिए ग्रामीण मार्गों का सर्वे किया गया  था. उनके मुताबिक जहां पर बसों की सुविधा नहीं थी उन जगहों के लिए बसें चलाई जा सकती है. इसके लिए रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को दी गई थी. सर्वे में सड़कों की स्थिति, सड़कें बसों के जाने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, बसें मुड़ सकती हैं या नहीं, रूट पर यात्रियों की संभावित संख्या, राजस्व आदि जरूरी बिंदुओं को शामिल किया गया था.

बसों के परमिट की प्रक्रिया शुरू कब शुरू होगी
रिपोर्ट्स के मुताबिकअगले हफ्ते गाजियाबाद परिवहन विभाग में बसों के परमिट की प्रक्रिया शुरू होगी. माना जा रहा है कि  इसमें करीब 8 से 10 दिन लगेंगे. फिर इसके बाद बसों की सुविधा निर्धारित रूट पर शुरू हो जाएगी. 

बड़ी संख्या में आबादी को राहत
मिनी बसों के चलने से जिले की बड़ी संख्या में आबादी को राहत मिलेगी. गांव के इलाके में रहने वाले लोग या तो निजी वाहन से चलते हैं या कैब, बाइक और टैक्सी पर निर्भर रहते हैं.  ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए यह सब महंगा हो जाता है और  इसका सीधा असर लोगों की जेबों पर पड़ता है. इन बसों के चलने से लोगों को काफी राहत मिलेगी.  गांव के छात्र-छात्राओं को भी स्कूल आने जाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा महिला और बुजुर्गों को सीट में वरीयता देने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके अलावा यात्रियों से अच्छे व्यवहार और बसों को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए चालक और परिचालकों की लगातार काउंसलिंग की जा रही है.

कौन से रूट पर चलेंगी बसें?
10 मिनी बसें नोएडा-ग्रेटर नोएडा परी चौक-रबूपुरा-झांझर-रन्हैरा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-जेवर कट-जहांगीरपुर-लौदाना, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-परिचौक-जेवर-हामिदपुर-झुप्पा, नोएडा-ग्रेटर नोएडा-परिचौक-नहर-बिलासपुर-दनकौर-झाझर, नोएडा-परिचौक-रबूपुरा-तिर्थली-करौली-गोविंदगढ़-कोठरा-झुप्पा, नोएडा-सूरजपुर-दादरी-महावर, नोएडा-सूरजपुर-दादरी-कलौंदा, नोएडा-खेड़ामोड़-तकीपुर-अनवरपुर-सुहेदी-मोहद्दीनपुर,  नोएडा-डेहरा-झाल और नोएडा-छायसा तक चलेंगी.

