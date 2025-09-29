ग्रेटर नोएडा में 14th एवेन्यू में ट्रेनी डॉक्टर ने की आत्महत्या, परिजनों ने खोली दर्दनाक सच्चाई!

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र के गौर सिटी 14th एवेन्यू में आज यानी मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक घटना हुई. जहां पर 29 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर शिवा ने अचानक फ्लैट से बाहर निकलकर बालकनी से नीचे छलांग लगा दी. उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कहां का रहने वाला है मृतक?

मृतक शिवा मूल रूप से मथुरा के रहने वाले थे और अपने माता-पिता के साथ बहन के यहां गौर सिटी आए थे. परिवार के अनुसार, शिवा 2015 बैच के एमबीबीएस छात्र थे और दिल्ली के एक निजी कॉलेज से पढ़ाई पूरी की थी. कोरोना महामारी के दौरान 2020 में उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई थी, जिसके कारण वह काफी परेशान रहते थे. इसी वजह से उनकी डॉक्टरी ट्रेनिंग भी अधूरी रह गई थी.

परिजनों ने खोली दर्दनाक सच्चाई

परिवार ने बताया कि वह लंबे समय से अवसाद से जूझ रहे थे. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है. सेंट्रल नोएडा की एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि युवक ने 21वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी. परिजन मौके पर मौजूद हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.