ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा: आग बुझाते समय दीवार और बीम गिरने से 2 दमकल कर्मियों की मौत, 3 घायल

नोएडा में बीच सड़क दबंगई का वीडियो वायरल

नोएडा सेक्टर-52 मेट्रो अंडरपास में थार गाड़ी रोककर युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. दबंगों के साथ मौजूद युवती भी मारपीट करती नजर आई. काफी देर तक सड़क पर हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा. राहगीरों के सामने मारपीट होती रही. किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल कर दिया. मामला थाना सेक्टर-24 क्षेत्र का बताया जा रहा है. खुलेआम गुंडागर्दी से लोगों में दहशत का माहौल है. पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग. थाना सेक्टर-24 पुलिस मामले की जांच में जुटी है.