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ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा: आग बुझाते समय दीवार और बीम गिरने से 2 दमकल कर्मियों की मौत, 3 घायल

ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक 3 थाना क्षेत्र में एक कंपनी में आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. कंपनी की दीवार और बीम गिरने से 5 दमकल कर्मी उसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में दो दमकल कर्मियों की मौत हो गई, जबकि तीन घायल हो गए हैं.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 04, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 08:07 AM IST
ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा: आग बुझाते समय दीवार और बीम गिरने से 2 दमकल कर्मियों की मौत, 3 घायल
Image Credit: Greater noida news

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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