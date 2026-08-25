मायावती के गृह जिले से BSP का दांव: दनकौर में आकाश आनंद की रैली, जेवर विधानसभा प्रत्याशी का हो सकता है ऐलान

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भूपेश प्रताप/गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बहुजन समाज पार्टी (BSP) अपनी रणनीतिक बिसात बिछाने में जुट गई है. समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चुनावी अभियानों के बाद अब बसपा भी बसपा सुप्रीमो मायावती के गृह जनपद गौतमबुद्ध नगर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रही है.बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद आज ग्रेटर नोएडा के दनकौर स्थित आदर्श इंटर कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे. करीब 15 साल पहले बसपा सुप्रीमो मायावती दनकौर आई थीं. इसके बाद उनके परिवार का कोई सदस्य दनकौर नहीं आया. अब आकाश आनंद दनकौर से 2027 विधानसभा का चुनावी बिगुल फूकेंगे.
पारंपरिक गढ़ को साधने की कोशिश
गौतमबुद्ध नगर और विशेष रूप से जेवर विधानसभा सीट कभी बसपा का मजबूत किला मानी जाती थी. खिसके जनाधार को वापस पाने और कैडर में नया जोश भरने के लिए पार्टी ने इसी क्षेत्र से आगाज चुना है.
जेवर से प्रत्याशी का ऐलान संभव
माना जा रहा है कि इस जनसभा के दौरान आकाश आनंद जेवर सीट से आगामी चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकते हैं.जनसभा के जरिए पश्चिमी यूपी में कार्यकर्ताओं को लामबंद करने और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा.
दनकौर ही क्यों चुना?
सवाल उठता है कि आखिर आकाश आनंद ने चुनावी शंखनाद के लिए दनकौर ही क्यों चुना?. जानकारों का मानना है कि आकाश आनंद के लिए नोएडा का दनकौर सिर्फ एक चुनावी मंच नहीं, बल्कि उनकी जड़ों से जुड़ी जगह है. 15 साल बाद बसपा की चुनावी रैली हो रही है, इसके जरिए बसपा अपने पुराने राजनीतिक आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है. यही वजह है कि रैली का स्थान भी अपने आप में एक राजनीतिक संदेश देता है.
युवाओं को साधने की कोशिश
बसपा चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं. पार्टी चाहती है कि आकाश आनंद के सहारे जेन जी को साधा जाए. यही वजह है कि आकाश आनंद की सक्रियता बढ़ गई है. आकाश आनंद की सक्रियता को बसपा में नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है. दनकौर की रैली इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां आकाश सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान को अपने गृह क्षेत्र की जमीन पर मजबूत करने की कोशिश भी करेंगे. साथ ही इससे पार्टी के कोर वोट बैंक को विपक्ष के पाले में जाने से भी बचाया जा सकेगा.
सितंबर से पूर्वांचल में रैली करेंगे
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अगले महीने यानी सितंबर से पूर्वांचल के जिलों में आकाश आनंद की ताबड़तोड़ रैली प्रस्तावित हैं. मायावती की मुख्य मंडलीय रैलियों से पहले आकाश आनंद पूरे प्रदेश में जमीन तैयार करेंगे. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने पूर्वांचल (लालगंज, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर) से 4, पश्चिमी यूपी से 4 और अवध/तराई से 2 सीटें जीती थीं. हालांकि, 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका.