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मायावती के गृह जिले से BSP का दांव: दनकौर में आकाश आनंद की रैली, जेवर विधानसभा प्रत्याशी का हो सकता है ऐलान

Akash Anand Dankaur Rally: बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद 25 अगस्त को अपने गृह जनपद नोएडा के दनकौर में रैली करने जा रहे हैं. अपने गृह जनपद में आकाश आनंद की यह पहली रैली है.

Edited ByPreeti Chauhan
Published: Aug 25, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:40 AM IST
मायावती के गृह जिले से BSP का दांव: दनकौर में आकाश आनंद की रैली, जेवर विधानसभा प्रत्याशी का हो सकता है ऐलान
Image Credit: UP Politics

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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