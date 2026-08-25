मायावती के गृह जिले से BSP का दांव: दनकौर में आकाश आनंद की रैली, जेवर विधानसभा प्रत्याशी का हो सकता है ऐलान

युवाओं को साधने की कोशिश

बसपा चीफ मायावती के भतीजे आकाश आनंद को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं. पार्टी चाहती है कि आकाश आनंद के सहारे जेन जी को साधा जाए. यही वजह है कि आकाश आनंद की सक्रियता बढ़ गई है. आकाश आनंद की सक्रियता को बसपा में नई पीढ़ी को आगे लाने की कोशिश के तौर पर देखा जाता है. दनकौर की रैली इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां आकाश सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान को अपने गृह क्षेत्र की जमीन पर मजबूत करने की कोशिश भी करेंगे. साथ ही इससे पार्टी के कोर वोट बैंक को विपक्ष के पाले में जाने से भी बचाया जा सकेगा.