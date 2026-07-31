यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियां तेज, 85 देशों के खरीदारों को जोड़ने का लक्ष्य

राज्य चुनें
Greater Noida: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आयोजन को भव्य और सफल बनाने के निर्देश दिए. यह ट्रेड शो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन संस्करणों में यह आयोजन प्रदेश के उत्पादों, उद्योगों और उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बना है. उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' के विजन को आगे बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण मंच बताया.
इस वर्ष ट्रेड शो की थीम 'यूपी फॉर ग्लोबल ग्रोथ: इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स' रखी गई है. आयोजन में 2400 से अधिक प्रदर्शकों, 1.50 लाख से ज्यादा पंजीकृत बी2बी खरीदारों, 4.50 लाख से अधिक बी2सी आगंतुकों और 85 देशों के 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय खरीदारों की भागीदारी का लक्ष्य तय किया गया है. इसके अलावा 4000 से अधिक एमओयू, 3200 करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावित एमओयू मूल्य और 13,500 करोड़ रुपये से अधिक की व्यावसायिक पूछताछ होने का अनुमान है. मुख्यमंत्री ने विभिन्न देशों के साथ समन्वय बढ़ाकर अधिक से अधिक अंतरराष्ट्रीय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
27 से अधिक क्षेत्रों का प्रदर्शन
बैठक में बताया गया कि ट्रेड शो में ओडीओपी, ओडीओसी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी, रक्षा एवं एयरोस्पेस, कृषि, पर्यटन, स्टार्टअप, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, खादी, हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, फर्नीचर और अन्य प्रमुख क्षेत्रों का प्रदर्शन किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता के साथ उसकी सांस्कृतिक पहचान भी इस आयोजन की विशेषता होनी चाहिए. इसके लिए शास्त्रीय संगीत, कथक, लोकनृत्य, लोकगायन, भजन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.
नॉलेज सेशन और वैश्विक संवाद
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ट्रेड शो के दौरान कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, डिजिटल व्यापार, बैंकिंग, खाद्य प्रसंस्करण, नई श्रम संहिताएं, सड़क सुरक्षा, ई कॉमर्स, वैश्विक मुक्त व्यापार समझौते और एमएसएमई जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के साथ नॉलेज सेशन आयोजित किए जाएं. साथ ही विदेशों में भारतीय मिशनों के सहयोग से बायर सेलर मीटिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के उद्यमियों और निर्यातकों को नए वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर भी जोर दिया गया.
रोजगार और औद्योगिक विकास पर फोकस
बैठक में मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में बीवीजी समूह, टीसीएस और हीरानंदानी समूह ने रुचि दिखाई है. अब तक 19 जिलों में लगभग 1320 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है और पहले चरण में 17 केंद्र विकसित किए जाएंगे. योजना के तहत हर वर्ष करीब 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और 80 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समय में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए.