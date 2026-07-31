यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियां तेज, 85 देशों के खरीदारों को जोड़ने का लक्ष्य

बैठक में मुख्यमंत्री ने सरदार वल्लभभाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की. अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में बीवीजी समूह, टीसीएस और हीरानंदानी समूह ने रुचि दिखाई है. अब तक 19 जिलों में लगभग 1320 एकड़ भूमि चिन्हित की जा चुकी है और पहले चरण में 17 केंद्र विकसित किए जाएंगे. योजना के तहत हर वर्ष करीब 10 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और 80 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ तय समय में तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए.