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यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियां तेज, 85 देशों के खरीदारों को जोड़ने का लक्ष्य

UP News: उत्तर प्रदेश को वैश्विक व्यापार, विनिर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 का चौथा संस्करण 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 31, 2026, 05:49 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 05:49 PM IST
यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026 की तैयारियां तेज, 85 देशों के खरीदारों को जोड़ने का लक्ष्य

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