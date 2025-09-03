UP Encounter: यूपी में बदमाशों पर पुलिस का शिकंजा, इटावा समेत कई जिलों में गूंजी गोलियां, मुठभेड़ों में दबोचे गए इनामी अपराधी

UP Encounter News: उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का सिलसिला जारी है. बीते दिनों हुई घटनाओं में कई बड़े अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. सभी बदमाशों को पैर में गोली लगने के बाद घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इटावा में शाहरुख के बीच मुठभेड़

थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस और मेडिकल स्टोर संचालक पर हमले के आरोपी शाहरुख के बीच मुठभेड़ हुई. गोली लगने से घायल शाहरुख को पुलिस ने दबोच लिया. वह औरैया जिले के बाबरपुर का रहने वाला है. आरोपी ने 30 अगस्त को मेडिकल स्टोर संचालक राधा मोहन पर लूटपाट की नीयत से हमला किया था, लेकिन नाकाम होने पर फरार हो गया था. मौके से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं.

वाराणसी में गौ-तस्कर घायल

बड़ागांव थाना क्षेत्र के रामेश्वर इलाके में 25 हजार का इनामी गौ-तस्कर गोविन्द सिंह पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ. बिहार के कैमूर जनपद का रहने वाला यह अपराधी पूर्वी यूपी में गौ-तस्करी नेटवर्क चला रहा था. आरोपी पर 8 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस पूछताछ में उसने बिहार और बंगाल तक फैले नेटवर्क की जानकारी दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अमरोहा में भी गौ-तस्करों से मुठभेड़

सैदनगली थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान गौ-तस्करों से मुठभेड़ की. गोली लगने से शोएब नामक आरोपी घायल हो गया, जबकि उसका साथी दानिश मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, मोटरसाइकिल और गौकशी के उपकरण बरामद किए हैं. पुलिस फरार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है.

ग्रेटर नोएडा में एनकाउंटर

थाना इकोटेक-3 पुलिस ने बिजनौर निवासी इमरान को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया. आरोपी पुलिस टीम पर फायरिंग कर रहा था. उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ. इमरान के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं.

सोनभद्र में भी 25 हजार का एनकाउंटर

रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने 25 हजार का इनामी दुष्कर्म आरोपी अनुप पटेल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. नाबालिका से दुष्कर्म के इस आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की थी. जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से वह घायल हो गया. पुलिस ने मौके से देशी तमंचा और कारतूस बरामद किया है.

और पढे़ं: यूपी में एनकाउंटर की गोलियों की गूंज से थर्राए मेरठ समेत चार जिले, कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार कई शातिर बदमाश गिरफ्तार