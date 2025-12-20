Advertisement
यूपी के चार जिलों में 4424 करोड़ का निवेश, हजारों फ्लैट, प्लॉट, स्टूडियो और दुकानें बनेंगी, रियल एस्टेट को मिली नई रफ्तार

UP News: उत्तर प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है.यूपी रेरा ने चार जिलों में 4424.4 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़ी 13 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. आइए जानते हैं इस जिलों के बारे में...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 20, 2025, 08:27 PM IST
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

UP News: यूपी रेरा की 191वीं बैठक में चार जिलों में 4424.4 करोड़ रुपये के निवेश वाली 13 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. यह फैसला प्रदेश के रियल एस्टेट सेक्टर को नई रफ्तार देने वाला माना जा रहा है. इन परियोजनाओं से आवासीय और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में संतुलित विकास को बढ़ावा मिलेगा.

19,379 यूनिटों का होगा निर्माण
स्वीकृत 13 परियोजनाओं के तहत प्रदेश में कुल 19,379 आवासीय और व्यावसायिक यूनिटों का निर्माण किया जाएगा. इनमें फ्लैट, आवासीय प्लॉट, स्टूडियो और दुकानें शामिल हैं. इससे न केवल घर खरीदारों को विकल्प मिलेंगे, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए भी नया आधार तैयार होगा.

नोएडा का सबसे बड़ा योगदान
गौतमबुद्ध नगर (नोएडा) में चार परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें दो आवासीय और दो व्यावसायिक हैं. अकेले नोएडा में 17,051 यूनिटों का निर्माण होगा, जो कुल स्वीकृत यूनिटों का सबसे बड़ा हिस्सा है. यह नोएडा में तेजी से बढ़ती आवासीय और व्यावसायिक मांग को दर्शाता है.

लखनऊ और मथुरा में आवासीय विकास
राजधानी लखनऊ में चार आवासीय परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनसे 241 आवासीय यूनिट विकसित होंगी. वहीं मथुरा में भी चार आवासीय परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनके तहत 2,035 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा. इससे इन शहरों में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा.

मऊ में व्यावसायिक परियोजना
मऊ जिले में एक व्यावसायिक परियोजना को यूपी रेरा की हरी झंडी मिली है. इस परियोजना के अंतर्गत 52 दुकानें प्रस्तावित हैं. इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और छोटे कारोबारियों को नए अवसर मिलेंगे, जिससे जिले की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है.

रोजगार के नए अवसर
4,424 करोड़ रुपये से अधिक के इस निवेश से निर्माण कार्यों के दौरान बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. श्रमिकों, इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों के साथ-साथ परिवहन, निर्माण सामग्री और सेवाओं से जुड़े क्षेत्रों में भी मांग बढ़ेगी, जिससे स्थानीय और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

निवेशकों और खरीदारों का भरोसा मजबूत
यूपी रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी के अनुसार, पारदर्शी और समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया तथा सख्त नियामक निगरानी से रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है. प्राधिकरण का लक्ष्य घर खरीदारों के हितों की सुरक्षा और सभी परियोजनाओं को तय मानकों के अनुसार समय पर पूरा कराना है.

