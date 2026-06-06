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सपनों की नगरी बन रही यमुना सिटी, 10 नए सेक्टर बसाने की तैयारी, गरीबों को भी मिलेंगे किफायती फ्लैट

Yamuna City: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास अपने सपनों के शहर 'यमुना सिटी' को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने एक मेगा प्लान तैयार किया है. प्राधिकरण ने यमुना सिटी के विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 10 नए सेक्टर विकसित करने की योजना बनाई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 06, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:26 PM IST
सपनों की नगरी बन रही यमुना सिटी, 10 नए सेक्टर बसाने की तैयारी, गरीबों को भी मिलेंगे किफायती फ्लैट
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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