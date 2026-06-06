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Yamuna City: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने यमुना सिटी के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 10 नए सेक्टर विकसित करने की योजना बनाई है. इसके लिए लैंड बैंक तैयार किया जाएगा और भूमि खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू होगी. इन सेक्टरों में भविष्य की औद्योगिक, आवासीय और अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं को जगह दी जाएगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास और निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी.
शासन से मिले 2800 करोड़ रुपये, भूमि खरीद को मिलेगी रफ्तार
नए सेक्टरों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश शासन पहले ही 2800 करोड़ रुपये जारी कर चुका है. इस धनराशि का उपयोग भूमि अधिग्रहण और आधारभूत ढांचे के विकास में किया जाएगा. यीडा का लक्ष्य समयबद्ध तरीके से जमीन खरीदकर विकास कार्यों को गति देना है. इससे निवेशकों और उद्योगों को बेहतर अवसर मिलेंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी.
एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों का विकास प्राथमिकता
यीडा के सीईओ आर.के. सिंह के अनुसार, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास स्थित सेक्टरों का विकास सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा गया है. एयरपोर्ट के संचालन से पहले इन क्षेत्रों में सड़क, जलापूर्ति, सीवर और अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी. इससे एयरपोर्ट आधारित उद्योगों, लॉजिस्टिक्स कंपनियों और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेश का केंद्र बन सकेगा.
46 नए सेक्टरों के लिए सर्विस मास्टर प्लान पर काम
यमुना सिटी में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 46 नए सेक्टरों के लिए सर्विस मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है. इसके अंतर्गत जलापूर्ति, सीवर नेटवर्क, ड्रेनेज और अन्य शहरी सुविधाओं की विस्तृत योजना बनाई जाएगी. यीडा ने इसके लिए आरएफपी जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह योजना शहर के व्यवस्थित और टिकाऊ विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.
ग्रेटर नोएडा में गरीब परिवारों के लिए बनेंगे किफायती फ्लैट
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए किफायती आवास योजना पर तेजी से काम कर रहा है. बिरौंडा और पतवाड़ी गांव के पास जमीन चिह्नित की गई है, जहां बहुमंजिला आवासीय परियोजनाएं विकसित होंगी. लगभग 30 वर्गमीटर आकार के फ्लैटों में लिफ्ट और दैनिक जरूरतों की दुकानों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे निम्न आय वर्ग को बेहतर आवास मिल सके.
श्रमिकों को कम कीमत में बेहतर आवास देने की योजना
ग्रेटर नोएडा के सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि श्रमिकों और निम्न आय वर्ग के लोगों को सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना प्राधिकरण का उद्देश्य है. परियोजना और नियोजन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं. जमीन चिन्हित होने के बाद योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा. इससे हजारों श्रमिक परिवारों को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास का लाभ मिल सकेगा.