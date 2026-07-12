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74 KM का मेगा एक्सप्रेसवे बदलेगा सफर की रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट

Noida News: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 74.3 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण तेज़ी से आगे बढ़ रहा है. 56 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिसमें अब तक 57 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है. परियोजना से जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 12, 2026, 04:22 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 04:22 PM IST
74 KM का मेगा एक्सप्रेसवे बदलेगा सफर की रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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