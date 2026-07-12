74 KM का मेगा एक्सप्रेसवे बदलेगा सफर की रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट

कैसा होगा एक्सप्रेसवे का रूट और डिजाइन?

यह प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सियाना से शुरू होकर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर पॉइंट (सेक्टर-21 स्थित प्रस्तावित फिल्म सिटी के पास) पर आकर मिलेगा. एक्सप्रेसवे का लगभग 20 किलोमीटर हिस्सा यीडा क्षेत्र में आएगा, जिसमें से करीब 9 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड (हवाई मार्ग) होगा. स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की सुविधा के लिए मुख्य एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड भी बनाई जाएगी, ताकि आसपास के गांवों की आवाजाही पर कोई असर न पड़े.