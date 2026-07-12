74 KM का मेगा एक्सप्रेसवे बदलेगा सफर की रफ्तार, गंगा एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़ेगा जेवर एयरपोर्ट

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ग्रेटर नोएडा / बुलंदशहर: दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की महत्वाकांक्षी लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है. लगभग 4,000 करोड़ रुपये की लागत वाली इस 74.3 किलोमीटर लंबी परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम दौर में है.
इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से जेवर एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा. इससे न सिर्फ यात्रियों का सफर आसान होगा, बल्कि औद्योगिक विकास और कार्गो परिवहन (माल ढुलाई) को भी एक नई दिशा मिलेगी.
57% जमीन का अधिग्रहण पूरा, सरकार ने जारी किया बजट
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के मुताबिक, परियोजना के लिए जरूरी जमीन में से अब तक करीब 422 एकड़ (लगभग 57 प्रतिशत) भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है. राज्य सरकार ने जमीन खरीदने के लिए 1204 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया है. अधिकारियों का दावा है कि बची हुई जमीन का अधिग्रहण भी अगले एक महीने के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.
56 गांवों से होकर गुजरेगा एक्सप्रेसवे
इस एक्सप्रेसवे के रूट में कुल 56 गांव शामिल हैं, जिनकी जमीन अधिग्रहित की जा रही है.
गौतमबुद्ध नगर: 8 गांव
बुलंदशहर: 48 गांव (ये गांव खुर्जा, सियाना, बुलंदशहर और सिकंदराबाद तहसीलों के अंतर्गत आते हैं.
यीडा क्षेत्र के 16 गांवों से लगभग 740 एकड़ जमीन खरीदी जा रही है. यीडा जमीन का अधिग्रहण पूरा कर इसे उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को सौंपेगा, जिसके बाद यूपीडा द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा.
कैसा होगा एक्सप्रेसवे का रूट और डिजाइन?
यह प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के सियाना से शुरू होकर गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ते हुए यमुना एक्सप्रेसवे के 24.8 किलोमीटर पॉइंट (सेक्टर-21 स्थित प्रस्तावित फिल्म सिटी के पास) पर आकर मिलेगा. एक्सप्रेसवे का लगभग 20 किलोमीटर हिस्सा यीडा क्षेत्र में आएगा, जिसमें से करीब 9 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड (हवाई मार्ग) होगा. स्थानीय ग्रामीणों और किसानों की सुविधा के लिए मुख्य एक्सप्रेसवे के साथ सर्विस रोड भी बनाई जाएगी, ताकि आसपास के गांवों की आवाजाही पर कोई असर न पड़े.
औद्योगिक सेक्टरों और जेवर एयरपोर्ट को मिलेगा सीधा फायदा
इस एक्सप्रेसवे के बनने से यमुना सिटी के प्रमुख औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 32 और 33 सीधे जुड़ जाएंगे. इसके अलावा, भविष्य में इस एक्सप्रेसवे को एनएच-34 (NH-34) से जोड़ने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है. इस संपर्क मार्ग के तैयार होने के बाद मेरठ, प्रयागराज, दिल्ली, आगरा और ग्रेटर नोएडा से जेवर एयरपोर्ट आना-जाना बेहद आसान हो जाएगा.
चार चरणों में हो रहा है एयरपोर्ट का विस्तार
गौरतलब है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी वर्ष 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है. वर्तमान में इसके पहले चरण के तहत एक रनवे और एक टर्मिनल चालू है, जिसकी क्षमता सालाना 1.2 करोड़ यात्रियों की है. भविष्य में इस एयरपोर्ट का विस्तार कुल चार चरणों में किया जाना प्रस्तावित है.