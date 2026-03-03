यमुना सिटी में एंट्री टोल हटेगा! आदेश का पालन नहीं होने पर चलेगा बुलडोजर, उद्योगपतियों में खुशी की लहर

Gautam Buddha Nagar: यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टरों में आने-जाने वाले उद्यमियों और कर्मचारियों को जल्द ही टोल से राहत मिल सकती है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने सेक्टर-28 और 29 के बीच बने रैंप पर लगाए गए टोल प्लाजा को हटाने के निर्देश एक्सप्रेसवे प्रबंधन को दे दिए हैं. साफ चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो टोल बूथ को बुलडोजर से हटाया जाएगा.

मामला क्या है

दरअसल, यमुना एक्सप्रेसवे पर 11, 12, 15, 16, 26 और 36 किलोमीटर माइलस्टोन पर यमुना सिटी को जोड़ने के लिए रैंप बनाए गए हैं. 39 किलोमीटर माइलस्टोन पर जेवर टोल प्लाजा स्थित है. यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी सड़क अभी अधूरी है, जिसके कारण औद्योगिक और आवासीय सेक्टरों तक पहुंचने के लिए लोगों को एक्सप्रेसवे का सहारा लेना पड़ता है.

मनाही के बावजूद लिया जा रहा टोल

वर्ष 2025 में यीडा ने सेक्टर-28 और 29 के बीच विशेष रैंप तैयार कराया था और स्पष्ट प्रावधान किया था कि यहां से गुजरने वाले उद्यमियों से टोल नहीं लिया जाएगा. शुरुआत में कुछ समय तक टोल वसूली नहीं हुई, लेकिन करीब पांच महीने पहले दोबारा टोल प्लाजा स्थापित कर दिया गया. अब इस रैंप से गुजरने वाले वाहन चालकों को लगभग 80 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे उद्योग जगत में नाराजगी बढ़ गई.

उद्यमियों की शिकायत पर प्राधिकरण सख्त

उद्यमियों की शिकायत के बाद प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है. अधिकारियों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी, इसलिए उद्योगों तक पहुंच आसान और टोल मुक्त होनी चाहिए.

तेजी से विकसित हो रही यमुना सिटी

वर्तमान में यमुना सिटी में 30 हजार से अधिक आवासीय भूखंड आवंटित हो चुके हैं और 1100 से ज्यादा मकान तैयार हैं. औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 30, 32 और 33 में 3113 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है. 52 कंपनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, 27 में उत्पादन शुरू हो चुका है और 340 से अधिक इकाइयों में निर्माण जारी है. प्रतिदिन इस कट से करीब 200 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं.

अब सबकी नजर एक्सप्रेसवे प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी है कि क्या टोल हटेगा या बुलडोजर चलेगा ?

