Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3128912
Zee UP-Uttarakhandगौतम बुद्ध नगर

यमुना सिटी में एंट्री टोल हटेगा! आदेश का पालन नहीं होने पर चलेगा बुलडोजर, उद्योगपतियों में खुशी की लहर

Greater Noida News: यमुना सिटी के उद्यमियों के लिए राहत की खबर है. प्राधिकरण ने सेक्टर 28-29 के बीच बने रैंप पर लगाए टोल प्लाजा को हटाने के निर्देश दिये हैं. अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो बुलडोजर एक्शन होगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 03, 2026, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यमुना सिटी टोल प्लाजा
यमुना सिटी टोल प्लाजा

Gautam Buddha Nagar: यमुना सिटी के औद्योगिक सेक्टरों में आने-जाने वाले उद्यमियों और कर्मचारियों को जल्द ही टोल से राहत मिल सकती है. यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने सेक्टर-28 और 29 के बीच बने रैंप पर लगाए गए टोल प्लाजा को हटाने के निर्देश एक्सप्रेसवे प्रबंधन को दे दिए हैं. साफ चेतावनी दी गई है कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ तो टोल बूथ को बुलडोजर से हटाया जाएगा. 

मामला क्या है
दरअसल, यमुना एक्सप्रेसवे पर 11, 12, 15, 16, 26 और 36 किलोमीटर माइलस्टोन पर यमुना सिटी को जोड़ने के लिए रैंप बनाए गए हैं. 39 किलोमीटर माइलस्टोन पर जेवर टोल प्लाजा स्थित है. यमुना एक्सप्रेसवे के समानांतर प्रस्तावित 60 मीटर चौड़ी सड़क अभी अधूरी है, जिसके कारण औद्योगिक और आवासीय सेक्टरों तक पहुंचने के लिए लोगों को एक्सप्रेसवे का सहारा लेना पड़ता है.

मनाही के बावजूद लिया जा रहा टोल
वर्ष 2025 में यीडा ने सेक्टर-28 और 29 के बीच विशेष रैंप तैयार कराया था और स्पष्ट प्रावधान किया था कि यहां से गुजरने वाले उद्यमियों से टोल नहीं लिया जाएगा. शुरुआत में कुछ समय तक टोल वसूली नहीं हुई, लेकिन करीब पांच महीने पहले दोबारा टोल प्लाजा स्थापित कर दिया गया. अब इस रैंप से गुजरने वाले वाहन चालकों को लगभग 80 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं, जिससे उद्योग जगत में नाराजगी बढ़ गई.

Add Zee News as a Preferred Source

उद्यमियों की शिकायत पर प्राधिकरण सख्त
उद्यमियों की शिकायत के बाद प्राधिकरण ने सख्त रुख अपनाया है. अधिकारियों का कहना है कि जेवर एयरपोर्ट के शुरू होने के साथ इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी, इसलिए उद्योगों तक पहुंच आसान और टोल मुक्त होनी चाहिए.

तेजी से विकसित हो रही यमुना सिटी
वर्तमान में यमुना सिटी में 30 हजार से अधिक आवासीय भूखंड आवंटित हो चुके हैं और 1100 से ज्यादा मकान तैयार हैं. औद्योगिक सेक्टर-28, 29, 30, 32 और 33 में 3113 भूखंडों का आवंटन किया जा चुका है. 52 कंपनियों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, 27 में उत्पादन शुरू हो चुका है और 340 से अधिक इकाइयों में निर्माण जारी है. प्रतिदिन इस कट से करीब 200 से ज्यादा वाहन गुजरते हैं. 

अब सबकी नजर एक्सप्रेसवे प्रबंधन के अगले कदम पर टिकी है कि क्या टोल हटेगा या बुलडोजर चलेगा ?

ये भी पढ़ें: मेरठ के बाद अब पश्चिमी यूपी के इन शहरों तक दौड़ेगी रैपिड रेल, घंटों का सफर मिनटों में, बनेंगे तीन नए कॉरिडोर

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड. 

TAGS

gautambuddhanagarYEIDAyamuna city

Trending news

gautambuddhanagar
यमुना सिटी में एंट्री टोल हटेगा! आदेश का पालन नहीं होने पर चलेगा बुलडोजर
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में पति-पत्नी के विवाद में साले की हत्या, जीजा ने कैंची घोंपकर किया कत्ल
Varanasi News
चंद्र ग्रहण से पहले शिव की शरण में भक्त, काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट तय समय पर बंद
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में बीएससी छात्र की चाकू मारकर हत्या! पारिवारिक विवाद बना मौत की वजह
Shamli news
दिल्ली-सहारनपुर हाईवे पर कहर: बुलेरो-बाइक की भीषण टक्कर में दो युवकों की मौत!
Chandra Grahan 2026 UP
नोएडा से काशी तक जानें आपके शहर में कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहण, कब खत्म होगा सूतक!
mathura holi update
मथुरा में दोहराई गई प्रह्लाद की लीला: 20 फीट ऊंची आग की लपटों को चीर निकले संजू पंडा
Sambhal news
ईरान में जंग के साये में संभल के 50+ छात्र, परिजनों ने लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार
hathras bus and car accident
हाथरस में बस और कार की भीषण भिड़ंत, होली से पहले काल के गाल में समाए 6 लोग, कई घायल
uttarakhand weather update
शुष्क मौसम से बढ़ा तापमान,पहाड़ से मैदान तक खिलेगी धूप, जानें होली पर कैसा रहेगा मौसम