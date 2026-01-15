यूपी में आकार ले रहा 'सपनों का शहर'! 4000 हेक्टेयर में बसने जा रहा नया अर्बन सेंटर, नौ महीने में तैयार होगी महायोजना

Hathras Urban Centre: यमुना प्राधिकरण (यीडा) द्वारा महायोजना 2041 के आधार पर हाथरस में करीब 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक अर्बन सेंटर विकसित किया जाएगा. इस परियोजना का उद्देश्य हाथरस को एक सुनियोजित, आधुनिक और औद्योगिक रूप से सक्षम शहर के रूप में स्थापित करना है, जिससे भविष्य की आवासीय, औद्योगिक और रोजगार संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें.

महायोजना 2041 तैयार करने के लिए कंपनी तय

यीडा ने महायोजना 2041 तैयार करने के लिए आरवी इंजीनियरिंग कंसल्टेंट कंपनी का चयन किया है. वित्तीय और तकनीकी बिड प्रक्रिया पूरी होने के बाद कंपनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. करीब नौ महीने में कंपनी महायोजना तैयार कर ड्राफ्ट प्राधिकरण को सौंपेगी, जिसके बाद शासन और बोर्ड की मंजूरी लेकर काम शुरू होगा.

एक्सप्रेसवे के पास गांवों की जमीन होगी शामिल

हाथरस और सासनी क्षेत्र के एक्सप्रेसवे से सटे गांवों की जमीनों को इस अर्बन सेंटर में शामिल किया गया है. बेहतर कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए यहां मजबूत सड़क नेटवर्क विकसित किया जाएगा. साथ ही, कुल क्षेत्र का 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सा हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा.

स्थानीय उद्योगों के लिए मजबूत इकोसिस्टम

महायोजना में हाथरस के स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष इकोसिस्टम विकसित करने की योजना है. भविष्य की जरूरतों को देखते हुए औद्योगिक भूखंड भी विकसित किए जाएंगे. इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को स्थापित होने का अवसर मिलेगा और क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी.

आवासीय और औद्योगिक विकास पर समान फोकस

हाथरस अर्बन सेंटर में आवासीय भू-उपयोग की संपत्तियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी है. इससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि बढ़ती आबादी की आवासीय जरूरतें भी पूरी होंगी, जिससे संतुलित और टिकाऊ शहरी विकास संभव हो सकेगा.

कृषि-आधारित उद्योगों को मिलेगी प्राथमिकता

हाथरस और आसपास का क्षेत्र कृषि के लिहाज से महत्वपूर्ण है, इसी कारण महायोजना में कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा. कोल्ड स्टोरेज, डेयरी प्लांट, फूड प्रोसेसिंग, होजरी यूनिट और हस्तशिल्प जैसी स्थानीय इकाइयों को प्राथमिकता मिलेगी, जिससे किसानों और स्थानीय उद्यमियों को सीधा लाभ होगा.

नोएडा एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी

उच्च अधिकारियों के अनुसार हाथरस अर्बन सेंटर की कनेक्टिविटी नोएडा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट से की जाएगी. इसके लिए कंसल्टेंट कंपनी सड़क नेटवर्क की विस्तृत योजना तैयार करेगी. यह अर्बन सेंटर यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा-अलीगढ़ एनएच, बरेली-मथुरा एनएच और एसएच-33 से जुड़कर एक मजबूत ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा.