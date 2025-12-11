Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3037245
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

बुलंदशहर में सुन्नी वक्फ की एक हजार से अधिक संपत्तियां बिना कस्टोडियन ! UMEED पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट में बड़ा अंतर

Bulandshahr News: बुलंदशहर में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है.सुन्नी वक्फ से जुड़ी 3643 सम्पत्तियों में से 1021 संपत्तियों पर आज तक किसी भी कस्टोडियन (मुतवल्ली) की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसके चलते इन्हें UMEED पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका.  वहीं, 2664 सुन्नी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड किया जा चुका है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 11, 2025, 03:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बुलंदशहर में सुन्नी वक्फ की एक हजार से अधिक संपत्तियां बिना कस्टोडियन ! UMEED पोर्टल पर रिकॉर्ड अपडेट में बड़ा अंतर

बुलंदशहर न्यूज/मोहित गोमत : यूपी के बुलंदशहर में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है. सुन्नी वक्फ से जुड़ी 3643 सम्पत्तियों में से 1021 संपत्तियों पर आज तक किसी भी कस्टोडियन (मुतवल्ली) की नियुक्ति नहीं हो सकी है, जिसके चलते इन्हें UMEED पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका.  वहीं, 2664 सुन्नी वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड किया जा चुका है. इसके अलावा हम देखे तो शिया वक्फ बोर्ड ने अपनी 83 में से 83 सभी संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन पूरा कर लिया है

क्या है पूरी बात ?
प्रशासन के अनुसार राज्य सरकार ने वक्फ संपत्तियों को डिजिटाइज करने और पारदर्शिता लाने के लिए “UMEED पोर्टल” तैयार किया है.  इसके तहत जिले की सभी संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज कर उनके कागजात और संबंधित जानकारी अपलोड करनी होती है. लेकिन सुन्नी वक्फ से जुड़ी बड़ी संख्या में संपत्तियां जिनमें से कई गांवों में फैली हैं बिना मुतवल्ली के पड़ी हुई हैं. ऐसे में न तो उनकी देखरेख हो पा रही है और न ही उनका रिकॉर्ड पूरा हो पा रहा है. 

अंतिम तिथि कब है 
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने बताया कि 6 दिसंबर अंतिम तिथि है, जिसके बाद गैर-रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियों पर कार्रवाई की भी संभावना है. विभाग की ओर से लगातार नोटिस भेजकर मुतवल्लियों की नियुक्ति और रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश दिए जा रहे हैं.जिला अल्पसंख्यक  कल्याण अधिकारी मानवेंद्र राजपूत ने बताया कि पोर्टल पर अपडेट का काम तेजी से चल रहा है और जिन संपत्तियों पर मुतवल्ली नहीं हैं, उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराई जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासन का क्या कहना है ? 
प्रशासन का दावा है कि अंतिम तिथि से पहले अधिकतम संपत्तियों को UMEED पोर्टल पर दर्ज करने का प्रयास किया जा रहा है. जिससे किसी भी प्रकार की अनियमितता और विवाद को रोका जा सके.

यह भी पढ़ें : यूपी के इस जिले में है 'मिनी ताजमहल', 'मोहब्बत की निशानी' देखने के लिए उमड़ते हैं लोग
 

TAGS

bulandshahr news

Trending news

bulandshahr news
बुलंदशहर में सुन्नी वक्फ की एक हजार से अधिक संपत्तियां बिना कस्टोडियन !
Lucknow latest news
UP में घुसपैठ पर ‘निगेटिव लिस्ट’ की ढाल: डिटेंशन सेंटर तक ही सीमित नहीं रहेगी सरकार
Farrukhabad news
फर्रुखाबाद में एक बार फिर रफ्तार का कहर, एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत
Etawah news
ब्लैकमेल के साए में टूटी जिंदगी… 20 लाख की मांग से त्रस्त युवक ने लगाया फंदा
rampur latest news
बैक-टू-बैक झटकों के बाद आजम खान को राहत! कोर्ट ने इस बड़े मामले में किया आरोपमुक्त
Varanasi News
‘मेरी वाइफ को कोई होटल ले जाए...'युवक ने चलती बाइक पर दर्द बयां कर दी जान
Barabanki News
Youtube देख बना डॉक्टर, नशे में ऑपरेशन कर काट डाली आंत समेत कई नसें, महिला की मौत
Gorakhpur
CM योगी जनता दर्शन; लोगों की सुनी समस्याएं, जरूरतमंद को घर-बीमारों को इलाज का भरोसा
Varanasi News
नीदरलैंड-अमेरिका जैसा मजा अब भारत में! गंगा में पहली बार दौड़ी हाइड्रोजन टैक्सी
Mathura News
यूपी का ये गांव कहलाता है'मिनी जामताड़ा', ठग पलक झपकते ही खाली कर देते हैं अकाउंट