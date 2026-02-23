Advertisement
Zee UP-Uttarakhandगाजियाबाद

गाजियाबाद में 11 राष्ट्रीय पक्षी मृत मिले, वन विभाग में हड़कंप; पोस्टमार्टम में खुला मौत का राज

Ghaziabad News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद  में 11 मोरों के शव मिलने से वन विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वन विभाग ने मोरों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Feb 23, 2026, 07:24 PM IST
खबर लिखी जा रही है...

 

