कहां गई 11 साल की चारू....? बारिश के बीच खुले नाले में बही थी, 48 घंटे बाद भी तलाश जारी

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11 Year Old Charu/Girl Fell in Open Drain: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में भारी बारिश के बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. स्कूल से छुट्टी के बाद अपने घर लौट रही 11 साल की मासूम चारू सड़क पर भरे पानी के बीच खुले नाले में गिरकर बह गई. घटना को 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल पाया है. इस दर्दनाक हादसे के बाद से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है.
कैसे हुआ यह हादसा?
यह पूरी घटना उस समय हुई जब इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही थी. बारिश के कारण सड़कों पर भारी जलभराव हो गया था. चारू अपनी छुट्टी के बाद स्कूल से पैदल ही अपने घर की तरफ लौट रही थी. रास्ते में करीब 2 फीट तक पानी भरा हुआ था. पानी ज्यादा होने के कारण सड़क और नाले के बीच का अंतर पता नहीं चल पाया. जैसे ही चारू आगे बढ़ी, वह खुले हुए नाले में जा गिरी. पानी का तेज बहाव इतना अधिक था कि मासूम संभल नहीं पाई और देखते ही देखते नाले के तेज बहाव में बह गई.
प्रशासन और बचाव टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया. बच्ची को ढूंढने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया. पिछले 48 घंटों से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), फ्लड PAC और स्थानीय गोताखोरों की विशेष टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. बचाव दल लगातार नाले से लेकर काली नदी तक पानी के रास्तों को खंगाल रहा है. व्यापक स्तर पर खोजबीन जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और नाले के तेज बहाव के कारण टीमों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब तक की तलाश में बच्ची का कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है.
बढ़ाई गई जांच और तलाश का दायरा
प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तलाशी अभियान का दायरा और अधिक बढ़ा दिया है. अब बचाव टीमों ने नदी के निचले हिस्सों और दूरदराज के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है ताकि जल्द से जल्द बच्ची तक पहुंचा जा सके. ड्रोन कैमरों और जाल की मदद से भी पानी के अंदर खोजबीन की जा रही है.
खुले नालों पर उठे गंभीर सवाल
इस दर्दनाक हादसे ने नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर कर दिया है. बारिश के मौसम में भी खुले नाले मौत का दावत दे रहे हैं. स्थानीय लोगों में प्रशासन के प्रति भारी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते इन नालों को ढंक दिया जाता या इन पर जाल लगा दिए जाते, तो आज चारू की जान बच सकती थी.