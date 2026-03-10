Advertisement
गाजियाबाद

डीजे की छतरी में उतरा 11 हजार वोल्ट का करंट, बारात की खुशियां मातम में बदली; मजदूर की मौत, दो युवक झुलसे

Kaushambi News: कौशांबी में बारात में चल रहे डीजे की छतरी ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से टच हो गई. बिजली का करंट छतरी में उतरते ही वहां मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए.

Mar 10, 2026
कौशांबी न्यूज/अली मुक्ता:  उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में एक शादी समारोह उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गया, जब बारात में चल रहे डीजे की छतरी ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की बिजली लाइन से टच हो गई. बिजली का करंट छतरी में उतरते ही वहां मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए. इस हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोग झुलस गए. घटना के बाद बारात में अफरा-तफरी मच गई और शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं.

क्या है पूरा मामला ? 
यह हादसा कड़ा धाम थाना क्षेत्र के बढ़नावा गांव में हुआ. जानकारी के मुताबिक, जीवनपुर गांव से राकेश पटेल के यहां बीती रात बारात आई थी. बारात में शामिल लोग डीजे की धुन पर नाच-गाना कर रहे थे. इसी दौरान डीजे पर लगी बड़ी छतरी अचानक ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गई.

लाइन टच होते ही डीजे की छतरी में तेज करंट दौड़ गया, जिससे वहां मौजूद कई लोग उसकी चपेट में आ गए.मौके पर मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे.

मजदूर की मौके पर मौत
इस हादसे में पचंभा गांव निवासी 36 वर्षीय मजदूर मनी लाल पासी करंट की चपेट में आ गए.तेज करंट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 17 वर्षीय आकाश और एक अन्य युवक करंट लगने से झुलस गए. दोनों को गंभीर हालत में बारात में मौजूद लोगों ने तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है.

हादसे के बाद मचा हड़कंप
घटना के बाद बारात में शामिल लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.खुशियों के माहौल में अचानक हुए इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.शादी समारोह में मौजूद लोगों के चेहरों पर डर और दहशत साफ दिखाई दे रही थी.

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही कड़ा धाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

kaushambi news

