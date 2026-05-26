गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 14वीं मंजिल पर लगी आग, मची अफरा-तफरी; मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड

Ghaziabad : गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब अहिंसा खंड-1 स्थित शिप्रा सृष्टि सोसायटी की 14वीं मंजिल पर अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा, जिससे सोसायटी में रहने वाले लोगों में दहशत फैल गई. कई निवासी घबराकर अपने फ्लैट छोड़कर नीचे की ओर भागे, जबकि कुछ लोग बालकनी और खिड़कियों से मदद की गुहार लगाते दिखाई दिए.

सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची

घटना की जानकारी मिलते ही फायर विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. ऊंची इमारत में लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी. फायर टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करते हुए इमारत में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना शुरू किया. स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेरकर लोगों को सुरक्षित दूरी पर रहने की अपील की गई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग पहले एक फ्लैट से उठती दिखाई दी, जिसके बाद तेज हवा और धुएं के कारण आसपास के हिस्सों में भी दहशत फैल गई. कई मंजिलों तक धुआं पहुंचने से लोगों को सांस लेने में परेशानी हुई. एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई, ताकि स्थिति और गंभीर न हो.

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शॉर्ट सर्किट से आग का अंदेशा

प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने की संभावित वजह माना जा रहा है, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पूरी जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा. राहत की बात यह रही कि समय रहते रेस्क्यू अभियान शुरू होने से किसी बड़े जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है. हालांकि कुछ लोगों को धुएं के कारण हल्की परेशानी हुई, जिन्हें मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया.

कुछ दिन पहले भी ऐसी घटना आई थी सामने

इंदिरापुरम क्षेत्र में हाईराइज इमारतों में आग लगने की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनती जा रही हैं. कुछ समय पहले गौर ग्रीन सोसायटी में भी इसी तरह आग लगने की घटना सामने आई थी, जहां कई फ्लैट प्रभावित हुए थे. लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं के बाद अब बहुमंजिला सोसायटियों में फायर सेफ्टी इंतजामों पर फिर सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोग प्रशासन से सुरक्षा मानकों की सख्त जांच और नियमित फायर ऑडिट की मांग कर रहे हैं.

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