Hapur News: हापुड़ में मासूम को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, पति से लड़ाई के बाद कलयुगी मां ने उठाया खौफनाक कदम?

Hapur News: हापुड़ में एक मां पर अपने 18 माह के बच्‍चे को मकान की दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने का आरोप लगाया गया है. पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है. घर वालों का कहना है कि जानबूझकर बच्‍चे को नीचे फेंक दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 11, 2025, 07:06 PM IST
Hapur News: यूपी के हापुड़ में एक मां ने अपने 18 माह के मासूम को दो मंजिला मकान से नीचे फेंक दिया. नीचे गिरने से मासूम की तड़त-तड़पकर मौत हो गई. ससुराल वालों का आरोप है कि पति से लड़ाई के बाद कलयुगी मां ने मासूम को नीचे फेंक दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में ले लिया है. 

यह है पूरा मामला
हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के मजीदपुरा मोहल्‍ला निवासी वसीम कबाड़ी का काम करता है. घर में पत्‍नी शबाना, तीन साल की बेटी और 18 माह का बेटा आहद रहते थे. बताया गया कि वसीम हापुड़ में किराये के घर में रहता था. सोमवार को वसील का अपनी पत्‍नी शबाना से किसी बात को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि शबाना ने ही 18 माह के मासूम आहद को मकान से नीचे फेंक दिया. 

आरोपी मां का कहना-खेलते-खेलते नीचे गिरा बच्‍चा 
वहीं, शबाना का कहना है कि घटना के समय वह किचेन में खाना बना रही थी. आहद खेल रहा था. खेलते-खेलते छत के किनारे तक पहुंच गया और गिरकर मौत हो गई. वसीम की मां और चाचा का भी आरोप है कि शबाना ने ही जानबूझकर बच्‍चे को मकान से नीचे फेंक दिया. घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच भी पहुंच गई. पुलिस ने फ‍िलहाल शबाना को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है. 

पीएम रिपोर्ट के बाद स्‍पष्‍ट होगा मामला
कोतवाली प्रभारी का कहना है कि मासूम के शव को पोस्टमॉर्टम के भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह हादसा था या कोई अन्य मामला. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. आरोपी मां से भी पूछताछ की जा रही है. वहीं, आस पड़ोस के लोगों का कहना है कि आए दिन पति-पत्‍नी में विवाद होता रहता था. 

Hapur News
हापुड़ में मासूम को दूसरी मंजिल से नीचे फेंका, कलयुगी मां ने उठाया खौफनाक कदम?
