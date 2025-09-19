गाजियाबाद में रुकेंगी 22 पूजा स्पेशल ट्रेन, गोरखपुर- नई दिल्ली रूट के यात्रियों के लिए खुशखबरी

Ghaziabad News: गाजियाबाद से दिल्ली और पूर्वांचल की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर-नई दिल्ली मार्ग पर चलने वाली 22 पूजा स्पेशल ट्रेनों को अब गाजियाबाद स्टेशन पर ठहराने का फैसला लिया है। पहले इन ट्रेनों का यहां ठहराव नहीं था, जिससे हजारों यात्रियों को असुविधा उठानी पड़ती थी।

रेलवे का यह निर्णय त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए लिया गया है. अब गोरखपुर से दिल्ली और दिल्ली से बिहार, पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों को गाजियाबाद में सीधे चढ़ने-उतरने की सुविधा मिल जाएगी. यह व्यवस्था 18 सितंबर से लेकर नवंबर के पहले हफ्ते तक चलने वाली ट्रेनों पर लागू होगी. आइये जानते हैं ये ट्रेनें कौन-सी है जो गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी.

इनमें प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं

04021 गोरखपुर–नई दिल्ली (20 सितंबर से)

04022 नई दिल्ली–गोरखपुर (19 सितंबर से)

05057 गोरखपुर–दिल्ली (18 सितंबर से 30 अक्टूबर तक)

05058 दिल्ली–गोरखपुर (19 सितंबर से 31 अक्टूबर तक)

04449 दरभंगा–नई दिल्ली (30 सितंबर से)

04450 नई दिल्ली–दरभंगा (29 सितंबर से)

05575 सहरसा–आनंद विहार टर्मिनस (24 सितंबर से 5 नवंबर तक)

05576 आनंद विहार टर्मिनस–सहरसा (23 सितंबर से 4 नवंबर तक)

त्योहारी सीजन में यह सुविधा गाजियाबाद के हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली तक अतिरिक्त सफर नहीं करना पड़ेगा.

