दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़, 70 स्पेशल ट्रेनों को गाजियाबद स्टेशन पर मिला स्टॉपेज

Ghaziabad News: दीपावली और छठ पूजा के मौके पर उत्तर भारत के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन भी यात्रियों से खचाखच भरा नजर आ रहा है. अपने घरों को लौट रहे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए RPF (रेलवे पुलिस फोर्स) ने इस बार विशेष इंतज़ाम किए हैं.

रेलवे प्रशासन ने तैयार किया मास्टर प्लान

त्योहारों का मौसम आते ही गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रोजाना लगभग डेढ़ लाख से अधिक यात्री सफर के लिए पहुंच रहे हैं. यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन और RPF ने 70 त्योहार स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज गाजियाबाद स्टेशन पर दिया है. ये ट्रेनें मात्र 2 मिनट के लिए प्लेटफार्म पर रुकेंगी, इसलिए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RPF ने पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है.

चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था

पिछले साल दिल्ली में हुई भगदड़ से सबक लेते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है. यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफार्म पर विशेष बैरिकेडिंग लगाई गई है, ताकि ट्रेन आने पर लोग एक साथ ट्रेन की ओर न दौड़ें. महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए पुरुष और महिला पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त तैनाती की गई है.

चलाया जा रहा चेकिंग अभियान

साथ ही, सुरक्षा के मध्य में प्लेटफार्म पर लगातार चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति स्टेशन परिसर में प्रवेश न कर सके. इसके साथ ही क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) भी सक्रिय की गई है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी और 1 सब-इंस्पेक्टर शामिल हैं. यह टीम 12-12 घंटे की शिफ्ट में लगातार स्टेशन और प्लेटफार्म पर निगरानी रख रही है.

140 पुलिसकर्मियों की लगी ड्यूटी

त्योहारों के दौरान गाजियाबाद स्टेशन पर RPF के करीब 130 से 140 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात किए गए हैं, जो स्टेशन और प्लेटफार्म की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं. सभी पुलिसकर्मी सिटी और वायरलेस सेट के माध्यम से अपनी टीम से जुड़े रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके.भीड़ बढ़ने की स्थिति में यात्रियों को असुविधा से बचाने के लिए स्टेशन पर एक अस्थायी वेटिंग ज़ोन भी तैयार किया गया है, जहां जरूरत पड़ने पर यात्रियों को रोका जा सकेगा.

RPF अधिकारियों का कहना है, “हमारा लक्ष्य है कि हर यात्री — चाहे महिला हो, बुजुर्ग या दिव्यांग — सुरक्षित रूप से अपने घर पहुंच सके. स्टेशन से लेकर ट्रेन तक उनकी सुरक्षा और सुविधा हमारी प्राथमिकता है.”