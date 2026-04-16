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हापुड़ में काल बनकर दौड़ी तेज रफ्तार कार, सड़क किनारे खड़े पांच लोगों को रौंदा, तीन की मौत

Hapur Road Accident: हापुड़ में बुलंदशहर रोड पर भीषण सड़क हादसा हो गया. तेज रफ्तार कार ने पांच लोगों को रौंद दिया. भीषण सड़क हादसे में तीन महिलाओं की मौत हो गई. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 16, 2026, 08:43 PM IST
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Hapur Accident
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Hapur Road Accident: यूपी के हापुड़ में भीषण सड़क हादसा हो गया. हाफिजपुर थाना क्षेत्र में बुलंदशहर रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने कई परिवारों की खुशियां उजाड़ दीं. तेज रफ्तार कार काल बनकर आई और बस का इंतजार कर रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला और उसका छह साल का बेटा अस्पताल में गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती है.

ऐसे हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, हापुड़ के बृजनाथपुर गांव की कुछ महिलाएं और उनके परिजन सड़क किनारे डिवाइडर के पास खड़े होकर बस का इंतजार कर रहे थे. तभी अचानक एक तेज रफ्तार डैटसन कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए उन पर चढ़ गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीन महिलाओं सितारा, सरोज शर्मा और शारदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रूबी और उसका 6 वर्षीय बेटा लविश अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है.

बस का इंतजार कर रहे थे सभी लोग 
मृतक के परिजनों ने बताया कि वह बृजनाथपुर से गुलावठी जा रहे थे और वाहन के इंतजार में खड़े थे. तभी एक गाड़ी बहुत तेज रफ्तार में आई और चारों-पांचों लोगों को कुचल दिया. हादसे में तीन की मौके पर ही मौत हो गई और बच्चे की हालत बहुत गंभीर है. घटना की सूचना मिलते ही हापुड़ एसपी ज्ञानंजय सिंह, डीएम अभिषेक पाण्डेय, एएसपी विनीत भटनागर सहित भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंच गई. 

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कार चालक को हिरासत में लिया 
हापुड़ एएसपी विनीत भटनागर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि हाफिजपुर क्षेत्र के बृजनाथपुर के पास एक डैटसन कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जहां कुछ लोग बस का इंतज़ार कर रहे थे. इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में तीन महिलाओं की मृत्यु हुई है. पुलिस ने गाड़ी और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है. घायलों का उपचार कराया जा रहा है और मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा 
फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी चालक से पूछताछ की जा रही है. इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार के कहर और सड़कों पर असुरक्षित खड़े यात्रियों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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