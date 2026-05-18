हापुड़ में दर्दनाक हादसा: खेलते-खेलते छत से गिरा मासूम, मौके पर ही थमीं सांसें

Hapur News: हापुड़ जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक मासूम बच्चा घर की छत पर खेलते समय अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया. ऊंचाई से पक्के फर्श पर गिरने के कारण बच्चे को बेहद गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई.
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हापुड़ न्यूज/अभिषेक माथुर: उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक मासूम बच्चा घर की छत पर खेलते समय अचानक अनियंत्रित होकर नीचे गिर गया. ऊंचाई से पक्के फर्श पर गिरने के कारण बच्चे को बेहद गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है, वहीं घर में चीख-पुकार मची है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.
गली में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर
यह पूरी घटना हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शक्ति नगर इलाके की है. दिल को झकझोर देने वाला यह पूरा हादसा गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि संकरी गली में सब कुछ सामान्य चल रहा था और लोग अपनी धुन में आ-जा रहे थे. तभी अचानक ऊपर से एक मासूम बच्चा हवा में लहराता हुआ सीधे नीचे पक्के फर्श पर आकर गिरता है. जमीन पर गिरते ही बच्चा पूरी तरह अचेत हो जाता है. सिर पर गंभीर चोट लगने और अत्यधिक खून बह जाने के कारण मासूम को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया.
चीख-पुकार सुन दौड़े पड़ोसी, पुलिस जांच में जुटी
जोरदार आवाज और बच्चे को जमीन पर गिरा देख आसपास के लोग तुरंत मौके की तरफ दौड़े.चीख-पुकार सुनकर घर के लोग भी नीचे भागे-भागे आए, लेकिन तब तक मासूम की सांसें थम चुकी थीं. इस खौफनाक मंजर को जिसने भी देखा, उसकी रूह कांप गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामले की जांच में जुट गई है. हालांकि, परिवार में इस समय सिर्फ मातम का माहौल है और उनका रोना देखा नहीं जा रहा है.
अभिभावकों के लिए बड़ी चेतावनी
हापुड़ की इस दुखद घटना ने एक बार फिर सभी माता-पिता और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया है. यह हादसा एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि छोटे बच्चों की सुरक्षा को लेकर कभी भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए. अक्सर बच्चे खेलते-खेलते खतरों से अनजान रहते हैं, इसलिए उन्हें कभी भी छत, बालकनी या सीढ़ियों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए.
अभिभावकों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनके घरों की छत और बालकनी की रेलिंग यानी बाउंड्री पर्याप्त ऊंची हो, ताकि बच्चे उसके ऊपर से न झांक सकें. साथ ही बालकनी या छत की दीवार के पास कभी भी कुर्सी, स्टूल, मेज या कोई भी ऐसा सामान न रखें, जिस पर पैर रखकर बच्चे ऊपर चढ़ने की कोशिश करें. खेलते-कूदते बच्चे कब किस खतरे की ओर बढ़ जाएं, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. इसलिए बच्चों के खेलते समय परिवार का कोई न कोई बड़ा सदस्य उनके पास जरूर मौजूद रहे, क्योंकि जरा सी सावधानी आपके नौनिहालों को ऐसे बड़े और जानलेवा हादसों से सुरक्षित रख सकती है.
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