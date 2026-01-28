Advertisement
जाति-धर्म के नाम पर भेदभाव स्वीकार नहीं, यूजीसी एक्ट पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान

Hapur News: हापुड़ के श्यामपुर गांव में कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम एक शोक सभा में शामिल होने के लिए आए थे. यहां उन्होंने यूजीसी नियमों पर हो रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 28, 2026, 09:26 PM IST
Acharya Pramod Krishnam
Hapur News: कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम बुधवार को हापुड़ पहुंचे. यहां उन्होंने यूजीसी एक्ट को लेकर चल रहे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें देश को जाति धर्म और वर्ग के नाम पर बांटकर कमजोर करने की साजिश कर रही हैं. जबकि भारत को सबसे अधिक आवश्यकता आज एकता और सामाजिक समरसता की है. आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वर्तमान समय में देश की एकता से बड़ा कोई और मुद्दा हो ही नहीं सकता. जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं है.

जातियों के नाम पर फैले भेदभाव को समाप्त करना जरूरी
दरअसल, हापुड़ के श्यामपुर गांव में कल्कि धाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम एक शोक सभा में शामिल होने के लिए आए थे. यहां उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि देश की एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए. जातियों के नाम पर समाज में फैले भेदभाव को समाप्त करना बेहद जरूरी है. उन्होंने कहा कि समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भी है.

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर दी प्रतिक्रिया
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मामले में पुलिस और प्रशासन को अधिक संयम और समझदारी से काम लेना चाहिए था. प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो मुद्दा पहले प्रदेश स्तर तक सीमित था, अब वह राष्ट्रीय स्तर का रूप ले चुका है. जो सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय है. कल्कि पीठाधीश्वर ने कहा कि कुछ शक्तियां जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा दे रही हैं, ताकि सनातन परंपराओं को कमजोर किया जा सके और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो. 

सभी संतों और धर्माचार्य से संयम रखने की अपील 
उन्होंने कहा कि ऐसे समय में सभी संतों, धर्माचार्य और समाज के जिम्मेदार लोगों को संयम, विवेक और एकजुट के साथ आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत विविधताओं से भरा देश है, लेकिन उसकी शक्ति एकता में ही निहित है. इस दौरान आचार्य प्रमोद कृष्णम ने महाराष्ट्र में हुए दुखद हादसे में उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर भी गहरा शोक व्यक्त किया और इसे देश की राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लिए बड़ी क्षति बताया. साथ ही दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की.

