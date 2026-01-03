Shahrukh Khan Mustafizur IPL Controversy: शाहरुख पर भड़के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर, बोले-उसकी फिल्म मत देखना, वह पक्का...

Shahrukh Khan Mustafizur IPL Controversy: इन दिनों बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान विवादों में घिर गए हैं. राजनेताओं से लेकर धर्मगुरुओं तक उनको खरी-खोटी सुना रहे हैं. गाजियाबाद के लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी शाहरुख खान को भरे मंच से जिहादी बताया है.

क्यों आया सियासी तूफान?

दरअसल, आईपीएल में शाहरुख खान की टीम ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा है. इसके बाद मामला खेल से निकलकर सियासत के अखाड़े में पहुंच गया है. जहां इस फैसले को फ्रेंचाइजी और क्रिकेट प्रशंसक पूरी तरह खेल और पेशेवर अनुबंध से जुड़ा बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ राजनेताओं ने इसे राष्ट्र और भावनाओं से जोड़ा है.

उनकी फिल्मों का हो बहिष्कार-लोनी MLA

बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच इस फैसले को लेकर शाहरुख खान सबके निशाने पर हैं. उन्हें लेकर तीखी बयानबाजी हो रही है. जहां कुछ उनके पक्ष में हैं, तो कुछ उन्हें देशद्रोही करार दे रहे हैं. लोनी विधायक ने भी एक विवादित बयान दे दिया है. उन्होंने एक जागरण कार्यक्रम के मंच से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए लोगों से अपील की है कि कोई भी उनकी फिल्में न देखे और उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए.

मंच से नंदकिशोर गुर्जर ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी. यदि उनमें थोड़ी भी शर्म है तो उन्हें बांग्लादेश जाकर अपनी मौसी के पास चले जाना चाहिए. हालांकि, शाहरुख खान या कोलकाता नाइट राइडर्स प्रबंधन ने लोनी विधायक के इस बयान पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है.

देवकी नंदन ठाकुर ने बोला हमला

इस मामले में न सिर्फ लोनी विधायक ने आपत्ति दर्ज कराई है, बल्कि कथावाचक पंडित धरेंद्र शास्त्री, स्वामी रामभद्राचार्य और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है. देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि कोरोना काल में पाकिस्तान की तो मदद की, लेकिन हिंदुस्तान में कोई मदद नहीं की. वैसे ही किसी ने भी बांग्लादेश के खिलाड़ियों को और किसी ने तो नहीं खरीदा, लेकिन इन महानुभावों ने खरीदा. जिस देश ने इतना बड़ा हीरो बनाया, उस देश के लिए ही यह नहीं सोच रहे.

उन्होंने तो यह भी कह डाला कि तुम थे क्या, तुम एक सिरियल पर छोटा सा काम करते थे, 500-1000 रूपए रोज कमाने वाले मामूली इंसान थे..आज इस देश ने तुम्हें इतना बड़ा स्टार बनाया, हिंदू समाज ने भी तुम्हें बहुत प्यार दिया, लेकिन इस देश का ऋण चुकाने के बजाय बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर इस देश की छाती पर चढ़ाकर यह है तुम्हारा इस देश के लिए प्यार.