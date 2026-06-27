काठा टोल प्लाजा पर 'खूनी संग्राम', नौकरी से निकाला तो युवक ने साथियों संग मैनेजर और कर्मियों को लाठी-डंडों से पीटा

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Baghpat News/ कुलदीप चौहान: उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे स्थित काठा टोल प्लाजा पर जमकर बवाल हो गया. यहां नौकरी से निकाले जाने से नाराज युवक अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आया. फिर लाठी-डंडों से टोल मैनेजर और कर्मचारियों पर हमला कर दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
क्या है ये पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि बली गांव का रहने वाला युवक मोहित इसी टोल पर नौकरी करता था, लेकिन नियमों का उलंघन करने के आरोप में हटा दिया गया था. उस पर कथित रूप से 150 रुपये नकद लेकर वाहन निकालने का आरोप है. जिससे वह बहुत नाराज हो गया. इसके इसी बर्खास्तगी से नाराज युवक अपने दर्जनों साथियों के साथ टोल प्लाजा पर पहुंचा, सभी लाठी-डंडों से लैस थे.
पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद
टोल प्लाजा पर पहुंचकर उन्होंने टोल मैनेजर और कर्मचारियों पर हमला कर दिया. जिसमें कई कर्मचारी मामूली रूप से घायल हुए हैं. पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. टोल मैनेजर ने पुलिस को घटना की सूचना दी. जिसके बाद आरोपी हमलावर युवक बाइकों पर सवार होकर भागने लगे. हालांकि, पुलिस ने पीछा करके हमलावर को हिरासत में ले लिया.
क्या बोले टोल मैनेजर अंकित धामा?
पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है. टोल मैनेजर अंकित धामा का कहना है कि बली गांव के दो युवक टोल पर नौकरी करते थे. ड्यूटी के दौरान गड़बड़ी मिलने पर दोनों कर्मियों को टोल से हटा दिया गया था. उस समय दोनों युवक जान से मारने की धमकी देकर गए थे. उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार की सुबह दोनों युवक सात-आठ बाइकों पर अपने साथियों के साथ टोल पर पहुंचे और गाली-गलौज शुरू करते हुए कर्मी मनीष और अंकित को पीटना शुरू कर दिया.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
टोल मैनेजर अंकित धामा ने यह भी बताया कि उन्होंने कार्यालय में घुसकर उनके साथ हाथापाई भी की. वहीं इस पूरी घटना पर कोतवाली प्रभारी बृजेश कुमार का कहना है कि घटना की तहरीर मिल गई है. घटना की जांच कराई जा रही है. जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस ने दो युवकों को हिरासत में लिया है और तफ्तीश में जुटी है.