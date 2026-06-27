काठा टोल प्लाजा पर 'खूनी संग्राम', नौकरी से निकाला तो युवक ने साथियों संग मैनेजर और कर्मियों को लाठी-डंडों से पीटा

क्या बोले टोल मैनेजर अंकित धामा?

पुलिस ने उससे पूछताछ कर रही है. टोल मैनेजर अंकित धामा का कहना है कि बली गांव के दो युवक टोल पर नौकरी करते थे. ड्यूटी के दौरान गड़बड़ी मिलने पर दोनों कर्मियों को टोल से हटा दिया गया था. उस समय दोनों युवक जान से मारने की धमकी देकर गए थे. उन्होंने यह भी बताया कि शुक्रवार की सुबह दोनों युवक सात-आठ बाइकों पर अपने साथियों के साथ टोल पर पहुंचे और गाली-गलौज शुरू करते हुए कर्मी मनीष और अंकित को पीटना शुरू कर दिया.