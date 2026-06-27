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काठा टोल प्लाजा पर 'खूनी संग्राम', नौकरी से निकाला तो युवक ने साथियों संग मैनेजर और कर्मियों को लाठी-डंडों से पीटा

Baghpat News: बागपत में बली गांव के युवकों ने नौकरी से हटाए जाने पर दिल्ली-देहरादून हाईवे पर हंगामा कर दिया. उन्‍होंने टोल कर्मियों से खूब मारपीट की, जिससे कई कर्मचारी घायल हो गए. पुलिस ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 27, 2026, 11:55 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:55 AM IST
काठा टोल प्लाजा पर 'खूनी संग्राम', नौकरी से निकाला तो युवक ने साथियों संग मैनेजर और कर्मियों को लाठी-डंडों से पीटा
Image Credit: Baghpat NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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