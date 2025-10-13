Ghaziabad News: रेलवे का डिजिटल पहरेदार तैयार.. छठ और दीवाली की भीड़ पर अब AI रखेगा 24 घंटे नजर

Ghaziabad Railway Station News: वैसे तो हर साल दिवाली और छठ पूजा पर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सैलाब उमड़ता है, लेकिन इस बार भीड़ को कंट्रोल करने के लिए रेलवे ने बड़ी तैयारी कर ली है. गुवाहाटी रेलवे स्टेशन की तर्ज पर गाजियाबाद स्टेशन पर भी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एआई आधारित कंट्रोल कैमरे लगेंगे. जानिए पूरी डिटेल...
Ghaziabad Railway Station News: हर साल दिवाली और छठ पर्व पर रेलवे स्टेशन का हाल बेहाल रहता है. हर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का सैलाब उमड़ जाता है. इस बार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. हाल में गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. इसी तर्ज पर गाजियाबाद, वाराणसी और अयोध्या स्टेशन पर भीड़ कंट्रोल किया जाएगा.
स्टेशन पर ऐसे भीड़ होगा कंट्रोल
रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एआई आधारित कंट्रोल कैमरे लगाए जाने प्रस्तावित है. गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर एआई (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस) कैमरे की मदद से भीड़ प्रबंधन की तैयारी शुरू हो गई है. इसके जरिए स्टेशन परिसर में यात्रियों की गतिविधियों पर पैनी नजर होगी. सुरक्षा के लिहाज से स्टेशन के प्रमुख स्थानों पर हाई-रिजॉल्यूशन एआई कैमरे लगेंगे, जो भीड़ के घनत्व और यात्रियों की आवाजाही का रियल टाइम डेटा कंट्रोल रूम को भेजेंगे.
कैसी है ये पूरी तैयारी?
स्टेशन पर यात्रियों को टिकट देखकर अंदर भेजा जाएगा. फिर स्टेशन पर ट्रेन लगने से 15 से 20 मिनट पहले यात्रियों को अंदर भेजा जाएगा. ताकि हालात काबू में रहे. इतना ही नहीं होल्डिंग एरिया में टिकट मिलने की सुविधा भी रहेगी. दरअसल, छठ पूजा के चलते दिल्ली, आनंद विहार और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से लोग बिहार और पूर्वांचल का रुख करते हैं. स्टेशन कैंपस से लेकर प्लेटफॉर्म तक पैर रखने तक की जगह नहीं होती. ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी होने के आसार रहते हैं. जिससे निपटने की रेलवे ने तैयारी कर ली है.
हर गतिविधियों पर होगी पैनी नजर
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर प्लेटफॉर्म और अन्य प्रमुख जगहों पर एआई कैमरे लगेंगे. रियल टाइम ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड और ट्रेन मार्शल लगाने का सुझाव दिया गया है. प्लेटफॉर्म पर बेवजह की आवाजाही रोकने की भी पूरी तैयारी है. इसके लिए यात्रियों के टिकट को सामान के साथ बाहर ही चेक होगा. उधर, कैमरों में रिकॉर्ड होने वाली गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षाकर्मी तुरंत कार्रवाई करेंगे.
कहां-कहां लगेंगे एआई कैमरे?
स्टेशन पर कैमरों की निगरानी के लिए एक समर्पित मॉनिटरिंग टीम तैनात होगी, जो 24 घंटे यात्रियों की गतिविधियों पर नजर रखेगी. मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बनेंगे. स्टेशन पर भीड़ बढ़ने पर कैमरे ऑटोमेटिक अलर्ट जारी कर देंगे. ये एआई कैमरे हर हॉट स्पॉट पर लगेंगे. तीन एफओबी पोल के नीचे एआई कैमरे लगेंगे. इसके अलावा स्टेशन के मुख्य मार्ग पर, टिकट काउंटर के बाहर सिटी साइड और चेकिंग काउंटर के पास ये कैमरे लगेंगे.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 से ज्यादा स्टाफ तैनात होंगे. इनकी ड्यूटी तीन शिफ्टों में लगेगी. 24 घंटे प्लेटफॉर्म नंबर-3 पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद होगी. ताकि जरुरत पड़ने पर मरीजों का इलाज होगा.
